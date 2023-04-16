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Может "съесть" красоту и принести беду: почему нельзя брать чужие зеркала

Анна Ярославская
16 апреля 2023, 12:22 обновлено 16 апреля, 12:33
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О магических свойствах зеркал знали еще в древности. До сих пор с этим предметом интерьера связано множество примет и суеверий.

Зеркало
Даже самое маленькое зеркало поглощает энергетику человека или происходящих событий / ua.depositphotos.com

Зеркало есть в каждом доме и считается довольно мистическим предметом. Издавна с ним связано множество примет. Считается, что зеркала могут поглощать ту или иную энергию. Даже самое маленькое карманное зеркальце способно аккумулировать в себе энергию хозяина, причем как положительную, так и отрицательную. В связи с этим возникло множество суеверий, связанных с зеркалами.

Можно ли брать чужие зеркала

Народные приметы говорят, что чужое зеркало в доме - не к добру, так как через него могут перейти болезни и проблемы прежнего хозяина. Также нельзя давать свое зеркало и другим людям - можно отдать свое счастье и удачу.

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Таким образом, если вы задумываетесь, можно ли покупать старые зеркала, то ответ будет отрицательным. Энергетика старого зеркала может быть плохой - вы ведь не знаете, какие события из жизни прежних хозяев оно повидало.

Почему нельзя принимать зеркало в подарок

Дарить зеркало и принимать его в дар - не самая лучшая идея. Считается, что зеркало может "съесть" красоту того, кто его получает.

Так как зеркало впитывает энергетику того, кто смотрелся в него ранее, то негатив может перейти к новому владельцу. Также зеркала фиксируют события, которые перед ними происходят. Например, если в зеркале отражались ссоры, слёзы, драки, пожар, насилие, умирающий человек, что‑то подобное ждёт и того, кто получил подарок. Кстати, лучше всего зеркала "запоминают" именно негативные сцены из жизни.

Нельзя зеркала дарить на свадьбу и на день рождения.

Если же вам подарили зеркало, то прежде, чем повесить на стену, подержите его в темноте в течение трех дней.

Другие приметы, связанные с зеркалами

Не стоит разговаривать, глядя в зеркало, потому что это может привести к ссорам в семье.

Нельзя смотреться в зеркало человеку в состоянии алкогольного опьянения – вся жизнь под откос может пойти.

Найти зеркало на улице – это хороший знак. Человек получит приятные новости или случится радостное событие.

Если треснуло автомобильное зеркало, стоит проявлять осторожность на дороге, есть риск ДТП.

Если же в доме лежит покойник, обязательно нужно завесить зеркала, иначе душа умершего может остаться в одном из них.

Если вам по наследству передалось зеркало-кулон, то этот предмет будет выступать в роли оберега, который способен защитить даже от порчи.

Тот, кто часто смотрится в зеркало, намного быстрее стареет. Дело в том, что зеркала аккумулируют в себе энергию человека, выступая в качестве энергетических "вампиров".

Нельзя смотреться в зеркало, если вы больны или переутомлены.

Не стоит ругать себя перед зеркалом. Подходите к нему с улыбкой. А перед тем как отойти, пожелайте себе успехов. Усиленная и возвращенная зеркалом положительная "программа" поможет снять стресс, поднять настроение, настроит на удачу.

Как почистить "плохое" зеркало

Для того чтобы снять с зеркала негативную энергетику, нужно раз в неделю протирать все зеркала в квартире святой или родниковой водой, а потом поводить у стекла зажженной свечой.

Также можно выставить зеркало на яркое солнце или облучить его кварцевой лампой.

Ранее Главред писал, где нельзя вешать зеркало, чтобы не привлечь в дом беду.

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