Три места, где нельзя вешать зеркало - привлечет в дом беду и ненастья

Зеркало есть в каждом доме, однако не все знают, что его присутствие в неправильном месте может нарушить судьбу человека.

Три места, где нельзя вешать зеркало / коллаж фото ua.depositphotos.com

О том, как зеркало может привлечь в жизнь человека беду глаголят не только приметы, но и эзотерики. Для того, чтобы избежать неприятных последствий неправильного расположения зеркала - необходимо знать о некоторых правилах. Об этом и поговорим.

Три места, где нельзя вешать зеркало - первые правила

Приметы и знания фэн-шуй утвеорждают, что по меньшей мере три места в доме не подходят для установки зеркала. Это, например - напротив входной двери, напротив дверей в кухню или дверей в ванную комнату.

Знания говорят о том, что зеркала в этих местах нарушают циркуляцию энергии в доме и позволят ненастьям проникать в дом. Помимо прочего, зеркало напротив входной двери не впускает в дом позитив.

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Как должно висеть зеркало по фэн-шуй - давние знания

Знания фэн-шу очень давние, они регулируют расположение предметов в доме так, чтобы количество энергии было максимально хорошим и щадящим для жильцов. Согласно этим знаниям, зеркала не стоит вешать так, чтобы в них отражалась кровать, окна и двери. Также не стоит устанавливать зеркальные потолки, в частности - над кроватью.

Почему нельзя ставить зеркало перед кроватью - как это повлияет на человека

Эзотерики утверждают, что зеркало напротив кровати - одна из самых плохих идей в пространстве. Всё потому, что оно может забрать энергию спящего человека, что в последствии может привести не только к усталости, но и хронической депрессии.

Особенно плохо, когда в зеркале отражаются углы кровати, на которой спит супружеская пара.

Как правильно расположить зеркало - стандартные правила

Помимо правил фэн-шуй, также есть и другие правила, более стандартные и универсальные.

Согласно дизайну пространства на стене не может находиться больше одного зеркала. Всё дело в том, что отражение зеркала в зеркале и множества других предметов в нем - вызывает хаос и дезориентацию в пространства.

Также это правило способствует расположению зеркала напротив зеркала. Все остальные возможные вариации - вполне приемлемы.

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