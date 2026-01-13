Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет 'Калибр' - в ВМС ответили

В Военно-морских силах ВСУ объяснили, почему поражение российских ракетоносителей до момента пуска "Калибров" является крайне сложной задачей.

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

Временной промежуток перед пуском ракет "Калибр" очень мал

Россия применяет подводные корабли, чтобы было трудно определить район пусков

Уничтожить российские корабли непосредственно перед пусками ракет "Калибр" чрезвычайно сложно, ведь речь идет об очень ограниченном промежутке времени. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя возможность поражения ракетоносителей до момента запуска ракет по Украине, ведь информация об их выходе обычно появляется заранее, в мониторинговых каналах.

По его словам, о вероятности применения ракет "Калибр" обычно становится известно за несколько часов до пусков, что является достаточно мало.

"Но в большинстве случаев они (россияне, - ред.) для этого как раз и использовали подводные лодки. За счет того, что они обладают скрытностью и, соответственно, определить, из какого именно района будут происходить пуски, довольно сложно", - сказал Плетенчук.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Он пояснил, что для выполнения такой задачи необходимо постоянно работать в районе нахождения кораблей, прежде всего с привлечением авиации, что значительно усложняет операцию.

В то же время Плетенчук отметил, что любое судно рано или поздно возвращается к месту базирования, и именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подводная лодка — носитель "Калибров".

Подводная лодка проекта "Варшавянка" / Инфографика: Главред

Это, по его словам, свидетельствует о наличии уязвимых мест в каждой системе, которыми Силы обороны могут воспользоваться в подходящий момент.

Сейчас, как сообщил представитель ВМС, не фиксируется выходов в море или угрозы применения российских боевых кораблей и подводных лодок. В то же время российская авиация остается активной, и есть высокая вероятность, что из временно оккупированного Крыма снова применялись баллистические ракеты. Также он отметил, что из-за штормов вблизи Крымского моста периодически разрушаются защитные инженерные сооружения, возведенные оккупационными силами.

"Когда-нибудь мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - резюмировал Плетенчук.

Россия усовершенствовала ракеты Калибр - что известно

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт и директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо заявил , что Россия могла модернизировать ракеты типа "Калибр" и изменить подход к их применению.

По его оценке, последние атаки РФ свидетельствуют о техническом усовершенствовании этих ракет, которые ранее Силы обороны Украины перехватывали с очень высокой эффективностью. Также, по его мнению, противник сейчас использует специальные тактические приемы, направленные на повышение результативности ракетных ударов.

Удары по Черноморскому флоту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 декабря Служба безопасности Украины сообщила об успешном проведении спецоперации в порту Новороссийска. Во время нее подводные беспилотники Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", которая в классификации НАТО известна как Kilo. В СБУ подчеркнули, что это первый зафиксированный в мире случай уничтожения подводной лодки именно подводными дронами.

Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря Силы обороны Украины осуществили масштабную атаку по российским объектам на временно оккупированной территории Крыма. Во время удара было зафиксировано поражение военного корабля РФ в Феодосии.

Также в начале августа малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М", входящий в состав 41-й бригады ракетных кораблей и катеров, столкнулся с танкером. Инцидент произошел во время попытки судна уклониться от атаки украинских морских беспилотников.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

