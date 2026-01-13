Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет 'Калибр' - в ВМС ответили

О чем идет речь в материале:
- Временной промежуток перед пуском ракет "Калибр" очень мал
- Россия применяет подводные корабли, чтобы было трудно определить район пусков
Уничтожить российские корабли непосредственно перед пусками ракет "Калибр" чрезвычайно сложно, ведь речь идет об очень ограниченном промежутке времени. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя возможность поражения ракетоносителей до момента запуска ракет по Украине, ведь информация об их выходе обычно появляется заранее, в мониторинговых каналах.
По его словам, о вероятности применения ракет "Калибр" обычно становится известно за несколько часов до пусков, что является достаточно мало.
"Но в большинстве случаев они (россияне, - ред.) для этого как раз и использовали подводные лодки. За счет того, что они обладают скрытностью и, соответственно, определить, из какого именно района будут происходить пуски, довольно сложно", - сказал Плетенчук.
Он пояснил, что для выполнения такой задачи необходимо постоянно работать в районе нахождения кораблей, прежде всего с привлечением авиации, что значительно усложняет операцию.
В то же время Плетенчук отметил, что любое судно рано или поздно возвращается к месту базирования, и именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подводная лодка — носитель "Калибров".
Это, по его словам, свидетельствует о наличии уязвимых мест в каждой системе, которыми Силы обороны могут воспользоваться в подходящий момент.
Сейчас, как сообщил представитель ВМС, не фиксируется выходов в море или угрозы применения российских боевых кораблей и подводных лодок. В то же время российская авиация остается активной, и есть высокая вероятность, что из временно оккупированного Крыма снова применялись баллистические ракеты. Также он отметил, что из-за штормов вблизи Крымского моста периодически разрушаются защитные инженерные сооружения, возведенные оккупационными силами.
"Когда-нибудь мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - резюмировал Плетенчук.
Россия усовершенствовала ракеты Калибр - что известно
Как ранее сообщал Главред, военный эксперт и директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо заявил , что Россия могла модернизировать ракеты типа "Калибр" и изменить подход к их применению.
По его оценке, последние атаки РФ свидетельствуют о техническом усовершенствовании этих ракет, которые ранее Силы обороны Украины перехватывали с очень высокой эффективностью. Также, по его мнению, противник сейчас использует специальные тактические приемы, направленные на повышение результативности ракетных ударов.
Удары по Черноморскому флоту - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 декабря Служба безопасности Украины сообщила об успешном проведении спецоперации в порту Новороссийска. Во время нее подводные беспилотники Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", которая в классификации НАТО известна как Kilo. В СБУ подчеркнули, что это первый зафиксированный в мире случай уничтожения подводной лодки именно подводными дронами.
Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря Силы обороны Украины осуществили масштабную атаку по российским объектам на временно оккупированной территории Крыма. Во время удара было зафиксировано поражение военного корабля РФ в Феодосии.
Также в начале августа малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М", входящий в состав 41-й бригады ракетных кораблей и катеров, столкнулся с танкером. Инцидент произошел во время попытки судна уклониться от атаки украинских морских беспилотников.
О персоне: Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
