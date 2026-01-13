Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

Юрий Берендий
13 января 2026, 15:32обновлено 13 января, 16:36
2198
В Военно-морских силах ВСУ объяснили, почему поражение российских ракетоносителей до момента пуска "Калибров" является крайне сложной задачей.
Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет 'Калибр' - в ВМС ответили
Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

О чем идет речь в материале:

  • Временной промежуток перед пуском ракет "Калибр" очень мал
  • Россия применяет подводные корабли, чтобы было трудно определить район пусков

Уничтожить российские корабли непосредственно перед пусками ракет "Калибр" чрезвычайно сложно, ведь речь идет об очень ограниченном промежутке времени. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя возможность поражения ракетоносителей до момента запуска ракет по Украине, ведь информация об их выходе обычно появляется заранее, в мониторинговых каналах.

По его словам, о вероятности применения ракет "Калибр" обычно становится известно за несколько часов до пусков, что является достаточно мало.

видео дня

"Но в большинстве случаев они (россияне, - ред.) для этого как раз и использовали подводные лодки. За счет того, что они обладают скрытностью и, соответственно, определить, из какого именно района будут происходить пуски, довольно сложно", - сказал Плетенчук.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Он пояснил, что для выполнения такой задачи необходимо постоянно работать в районе нахождения кораблей, прежде всего с привлечением авиации, что значительно усложняет операцию.

В то же время Плетенчук отметил, что любое судно рано или поздно возвращается к месту базирования, и именно в такой момент в декабре 2025 года в Новороссийске была поражена российская подводная лодка — носитель "Калибров".

Подлодка проекта
Подводная лодка проекта "Варшавянка" / Инфографика: Главред

Это, по его словам, свидетельствует о наличии уязвимых мест в каждой системе, которыми Силы обороны могут воспользоваться в подходящий момент.

Сейчас, как сообщил представитель ВМС, не фиксируется выходов в море или угрозы применения российских боевых кораблей и подводных лодок. В то же время российская авиация остается активной, и есть высокая вероятность, что из временно оккупированного Крыма снова применялись баллистические ракеты. Также он отметил, что из-за штормов вблизи Крымского моста периодически разрушаются защитные инженерные сооружения, возведенные оккупационными силами.

"Когда-нибудь мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим", - резюмировал Плетенчук.

Россия усовершенствовала ракеты Калибр - что известно

Как ранее сообщал Главред, военный эксперт и директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо заявил , что Россия могла модернизировать ракеты типа "Калибр" и изменить подход к их применению.

По его оценке, последние атаки РФ свидетельствуют о техническом усовершенствовании этих ракет, которые ранее Силы обороны Украины перехватывали с очень высокой эффективностью. Также, по его мнению, противник сейчас использует специальные тактические приемы, направленные на повышение результативности ракетных ударов.

Удары по Черноморскому флоту - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 декабря Служба безопасности Украины сообщила об успешном проведении спецоперации в порту Новороссийска. Во время нее подводные беспилотники Sub Sea Baby поразили российскую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", которая в классификации НАТО известна как Kilo. В СБУ подчеркнули, что это первый зафиксированный в мире случай уничтожения подводной лодки именно подводными дронами.

Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря Силы обороны Украины осуществили масштабную атаку по российским объектам на временно оккупированной территории Крыма. Во время удара было зафиксировано поражение военного корабля РФ в Феодосии.

Также в начале августа малый ракетный корабль "Вышний Волочек" проекта 21631 "Буян-М", входящий в состав 41-й бригады ракетных кораблей и катеров, столкнулся с танкером. Инцидент произошел во время попытки судна уклониться от атаки украинских морских беспилотников.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВМС Черноморский флот ВМС Украины черноморский флот РФ Калибр
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики

16:44Украина
Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:24Энергетика
Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:32Новости
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Последние новости

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на должность министра энергетики

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

Реклама
15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

14:32

Как выбрать сладости, которые не вредят: советы кондитера-нутрициолога

14:11

"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

14:09

Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

13:59

Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

13:58

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там былоВидео

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:41

Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

Реклама
13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

13:14

Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут

13:09

Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

12:34

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:33

Точно не "хэштег" - как правильно называть на украинском этот символВидео

12:20

"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходитВидео

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

12:13

Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

11:46

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

11:25

РФ повредила два энергообъекта, без света 47 тыс. семей: когда вернут свет в ОдессеФото

11:12

Кто стал последним финалистом Нацотбора: результаты голосования в ДиеВидео

10:43

РФ обрушила на Украину сотни дронов и ракеты: под ударом энергетика, сотни тысяч семей без светаФото

10:35

Жена Николаева расплылась за праздники: как она выглядит

10:35

Кадыров на смертном одре: в The Times спрогнозировали, что будет дальше

10:35

Как понять, что батареи замерзают: эксперты назвали четыре признака

10:27

"Понимаю, что он военный": известная актриса поразила встречей с российским оккупантом

10:22

Сотни дронов РФ уже не полетят на Украину: СБУ сообщила о блестящей операции

Реклама
09:56

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 января (обновляется)

09:44

Почему 14 января нельзя стричься: какой церковный праздник

09:28

Много пострадавших и разрушений: Одесса и Днепропетровщина стали целями ударов РФФото

09:17

Почему очень скоро Кавказ может полыхнутьмнение

09:09

Украинская ведущая похвасталась покупкой от мужа за 2,6 млн

09:00

Пять знаков зодиака, созданных для Овна: с кем у него идеальная совместимость

08:49

Киев и область без света: что происходит и когда вернут электричество

08:40

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

08:37

Путинистка Долина может лишиться другой недвижимости

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять