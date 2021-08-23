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Может ли мозг человека предсказывать будущее - ответ ученых

23 августа 2021, 04:58
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Исследование было посвящено изучению работы мозга в те моменты, когда он определяет, где заканчивается что-то одно и начинается что-то другое.

Мозг
Может ли мозг человека предсказывать будущее - ответ ученых / ua.depositphotos.com/

Мозг человека способен воспроизвести продолжение оборванной на середине мелодии, сумев проанализировать ритм и темп уже услышанной части. Об этом говорят результаты экспериментов датских ученых из Орхусского университета, опубликованные на научном портале Association for Psychological Science.

"Мозг постоянно находится на шаг впереди и сопоставляет наши ожидания с тем, что должно произойти", — объяснил один из ведущих авторов работы Нильс Хансен.

Исследование было посвящено изучению работы мозга в те моменты, когда он определяет, где заканчивается что-то одно и начинается что-то другое. Ученые решили экспериментировать с распознаванием отдельных музыкальных фраз посреди мелодий.

Сотрудники университета попросили 38 человек прослушать произведения легендарного композитора Иоганна-Себастьяна Баха. Участники могли приостанавливать и возобновлять музыку на компьютере. При этом испытуемых предупредили, что после прослушивания они пройдут тест на знание мелодий. Исследователи засекали время, в течение которого слушатели задерживались на каждой фразе.

В еще одном эксперименте участники слушали одни и те же музыкальные отрезки, а затем оценивали, насколько полно они звучат. Выяснилось, что слушатели задерживались дольше на мелодиях, которые заканчивались большей неопределенностью.

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Люди считывают статистическую информацию окружающего мира не только для предсказания того, что может произойти дальше, но и для разбора потоков сложной, непрерывной информации на более мелкие, более понятные сегменты, заключили сотрудники университета.

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Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.

viber
здоровье мозг
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