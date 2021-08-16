УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

16 августа 2021, 02:04
Прослушать новость
Остановить

Исследователи дали ответ на давний и давно разрабатываемый вопрос - может ли употребление гранатового сока как-либо повлиять на человеческих мозг.

Гранат
Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Употребление беременными женщинами гранатового сока может защитить их плод от травм мозга во время внутриутробного развития. Об этом рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Американские ученые выявили, что задержка внутриутробного развития плода является распространенным заболеванием, возникающим из-за недостатка поступления питательных веществ и кислорода в организм новорожденного в связи с дефектами плаценты. Примерно у одного из десяти младенцев диагностируется задержка, которая повышает риск смерти и нарушений нервного развития.

В исследовании приняли участие 99 беременных женщин, которые были распределены на несколько групп в зависимости от уровня потребления гранатового сока. Результаты МРТ продемонстрировали доказательства того, что ежедневное употребление напитка, который богат на полифенолы, может снизить риск травмы головного мозга у младенцев с такой задержкой (особенно в третьем триместре, когда центральная нервная система младенца может быть особенно уязвима).

Читайте такжеВ Украине взлетят цены на популярный фрукт

Напомним, ранее ученые нашли необычную связь между кофе, чаем и диабетом.

Реклама

Врач-онколог рассказала, кому нельзя пить молоко и кефир.

Эксперт рассказала, что бодрит тело лучше кофе.

Медики назвали действенные методы, следование которым позволяет человеку быстрее заснуть. Как говорят сомнологи​, перед сном категорически не стоит читать новости.

здоровье гранат
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый СпасПриметы на Маковея 14 августа: что нельзя делать в Медовый Спас Приметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов деньПриметы на 15 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду в Степанов день С пляжа – в больницу: туристы жалуются на интоксикацию из-за яда в Азовском мореС пляжа – в больницу: туристы жалуются на интоксикацию из-за яда в Азовском море Украина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарийУкраина может потерять курорты Азовского моря: назван лучший и худший сценарий Украинцам пообещали материальную помощь ко Дню НезависимостиУкраинцам пообещали материальную помощь ко Дню Независимости

Последние новости

02:04

Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

01:49

Ученые рассказали, как можно предотвратить распространенную болезнь печени Видео

01:10

SIM-карта по паспорту: пошаговая инструкция привязки для Киевстар, Vodafone и lifecell

00:20

Гороскоп на 16 августа для всех знаков Зодиака: удачные совпадения, серьезные потери или замужество Видео

15 августа, воскресенье
23:45

Невозможно купаться: экологи объяснили причины чрезвычайного загрязнения Южного Буга

Реклама
23:43

Стало известно, кто будет руководить Кривым Рогом после гибели мэра

23:24

Ходил по дому с ружьем: появились новые детали о смерти мэра Кривого Рога

23:11

Комаровский подробно рассказал, как удалить занозу

22:51

В Одессе лошадь упала на брусчатку: люди в возмущении, на хозяина животного составили админпротокол Видео

22:23

Названы три версии трагической гибели мэра Кривого Рога

22:12

Полиция вручила подозрения напавшим на журналиста на Банковой Видео

21:44

Стали известны ранние симптомы самого агрессивного рака Видео

21:41

Бывший мэр Кривого Рога рассказал, были ли враги у Павлова

21:25

Пост-американский Афганистан: почему талибы так мирно взяли власть в Кабуле мнение

21:15

Беленюк заявил в полицию об оскорблениях расистов и описал их приметы Видео

21:11

Выяснилось, кто возглавит сборную Украины по футболу Видео

20:41

В Киеве вооруженный мужчина напал на бригаду "скорой" помощи

20:21

В Карпатах нашли маленького мальчика, пропавшего на Говерле Видео

20:19

В Одесском порту вспыхнул масштабный пожар Видео

19:51

В Киеве приостановят вакцинацию от коронавируса Видео

Реклама
19:42

Президент отреагировал на трагическую смерть мэра Кривого Рога

19:06

"Коммуникабельный и ничего не боится": стали известны приметы потерявшегося мальчика на Говерле

18:54

Олимпиада-2024 пополнилась новыми видами спорта

18:42

Гороскоп на 15 августа для всех знаков Зодиака: происки недругов, убытки или возвращение долгов Видео

18:32

В полиции рассказали подробности гибели мэра Кривого Рога

17:49

Найден мертвым мэр Кривого Рога

17:03

На Херсонщине неадекват убил копа и подрезал медика

16:27

Встреча с Байденом и обсуждение угроз СП-2: у Зеленского раскрыли детали визита в Вашингтон Видео

15:48

"Дружный вечер": Остапчук похвастался встречей с Киркоровым и показал фото

15:30

Умер отец Виталия Козловского

15:04

Умер Герд Мюллер - легенда мирового футбола

14:45

Магнитная буря 15 августа 2021 – что делать Видео

14:40

В Днепре прогремел взрыв в жилом доме, есть жертвы Видео

14:30

В США анонсировали военную помощь Украине: готовится встреча Зеленского с конгрессменами Видео

13:53

Украина рискует превратиться в пустыню: эксперт предупредила о климатическом "армагеддоне" Видео

13:21

Поиски пропавшего на Говерле 6-летнего мальчика: появились неожиданные свидетельства очевидцев

12:25

Кабул пал: Талибан захватывает весь Афганистан, назначена дата смены власти Видео

12:09

40 человек на ходу грабили товарные поезда: в Украине полиция обезвредила опасную банду Видео

11:41

Украину атакует мощный антициклон: синоптик предупредила о жаре до +32 градусов Видео

10:40

Отшельник-дровосек вернулся в общество после 30 лет дикой жизни в лесу Видео

Реклама
09:58

"Нога вывернута и рука аж сзади": детали жуткого ДТП с полицейскими на Одесчине Видео

09:58

Бомбил Сирию, "наследил" в Крыму: что известно о погибшем в Турции летчике РФ Видео

09:44

Как украинцев еще глубже загоняют в "тень" мнение

09:31

Аналитик спрогнозировал, как изменится курс доллара в ближайшую неделю

09:25

Отказ врача оказать медпомощь без денег: новые детали скандала в Киеве Видео

08:45

Шаг назад: в Украине вновь упало число новых заболевших COVID-19

08:22

В Нацкорпусе рассказали о наказании для избивших журналиста радикалов Видео

07:56

Синоптик предупредил, когда именно в Украину придут первый снег с заморозками

06:36

Мрачный урок для Украины: почему США не парятся из-за Афганистана мнение

06:06

Названы последствия коронавируса для репродуктивной способности мужчин Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять