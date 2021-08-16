Полезен ли сок граната для мозга - ответ ученых

Исследователи дали ответ на давний и давно разрабатываемый вопрос - может ли употребление гранатового сока как-либо повлиять на человеческих мозг.
Употребление беременными женщинами гранатового сока может защитить их плод от травм мозга во время внутриутробного развития. Об этом рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Американские ученые выявили, что задержка внутриутробного развития плода является распространенным заболеванием, возникающим из-за недостатка поступления питательных веществ и кислорода в организм новорожденного в связи с дефектами плаценты. Примерно у одного из десяти младенцев диагностируется задержка, которая повышает риск смерти и нарушений нервного развития.
В исследовании приняли участие 99 беременных женщин, которые были распределены на несколько групп в зависимости от уровня потребления гранатового сока. Результаты МРТ продемонстрировали доказательства того, что ежедневное употребление напитка, который богат на полифенолы, может снизить риск травмы головного мозга у младенцев с такой задержкой (особенно в третьем триместре, когда центральная нервная система младенца может быть особенно уязвима).
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