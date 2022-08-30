Мост могут очень скоро уничтожить: таролог сделала прогноз о судьбе Крыма / pixabay.com, УНИАН

Крымский мост может быть уничтожен в самое ближайшее время. Такой прогноз озвучила известный таролог Людмила Хомутовская на YouTube-канале "Мой мир".

Она полагает, регулярные взрывы в формате "бавовна" на оккупированном полуострове Крым говорят о начале деоккупации украинской территории.

Также таролог особо подчеркнула, что Крымский мост может быть уничтожен уже в самое ближайшее рвемя.

"Это может быть и завтра, и послезавтра. Это произойдет, если россияне перейдут красные линии", — сказала Хомутовская.

Таролог отметила, что россияне больше не смогут наступать на Украину и захватывать новые территории. Она добавила, что после войны Крым наверняка вернется в состав Украины.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

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