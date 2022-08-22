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"Чувствуются лень и апатичность": таролог из Херсона рассказала, что делать украинцам

22 августа 2022, 16:42

Известный таролог Svetgeolana говорит, что неторопливость, обдуманность, усердие — это те качества, которые желательно проявлять украинцам в ближайшее время.

таро, гороскоп
Таролог из Херсона рассказала, что делать украинцам / https://ua.depositphotos.com/

Во вторник, 22 августа, украинцам не стоит суетиться и тратить лишнюю энергию. Об этом говорит таролог Svetgeolana из Херсона.

"Двадцать пятый день лунного цикла — символ интуиции. Луна ниспадающая. Вот и настал день пассивности, и провести его желательно в покое и одиночестве. Не нужно начинать ничего нового, но в то же время следует завершить начатые дела. Делайте все неторопливо, без спешки, если хотите избежать перенапряжения и нервных срывов. Берегите себя от случайных контактов и неожиданностей. В этот день в людях не бурлит энергия, чувствуются лень и апатичность. Коллективная работа и совместная деятельность обычно не удается. В целом неплохой день для финансовой деятельности, судебных дел", ‒ говорит она.

Svetgeolana говорит, что неторопливость, обдуманность, усердие — это те качества, которые желательно проявить в этот день.

"Будьте очень внимательны к близким. Хорошо заняться лечебной голодовкой, а также любыми процедурами, связанными с укреплением здоровья. Прекрасный день для смелых, новаторских, экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. И красить волосы в необычный для вас цвет сегодня тоже хорошо. А вот привычную стрижку сегодня делать не стоит, можно получить не тот эффект, которого вы ожидаете", ‒ говорит она.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус также прогнозирует, что уже этой осенью Россия может обратиться к Украине с просьбой провести переговоры и предложит "мирные соглашения". Однако, по его словам, Украине не следует подписывать такие "мирные соглашения", ведь в таком случае через 9-10 лет Россия может напасть на Украину сново.

Ранее астролог Марина Скади предупреждала, что новые реалии, которые определят ход войны в Украине, сформируются в период с 30 июля по 10 августа 2022 года. Она прогнозирует, что произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений – Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками.

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Автор: Егор Бунин
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