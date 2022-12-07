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Мощность, экономность и шум: как правильно выбрать генератор для дома

7 декабря 2022, 15:00
При покупке генератора необходимо обратить внимание на ряд нюансов.
Генератор, зарядка
Как выбрать генератор для дома / УНИАН

В нынешних условиях все больше украинцев ищут альтернативные источники электричества. Одним из самых популярных является генератор.

Эти устройства позволяют добиться автономности в плане электроснабжения, обеспечивая электричеством приборы и технику.

Какой мощности должен быть генератор для дома?

Для пользования обыкновенной бытовой техникой может хватить 3 кВт. Вы сможете пользоваться освещением, приборами первой необходимости, например, холодильником.

Стоит учесть, что от одновременного включения фена, утюга или стиральной машины придется воздержаться.

К генератору мощностью 5кВт уже можно подключить насос и другие мощные приборы. Их уже можно будет использовать одновременно.

Какие генераторы бывают по видам топлива?

Бензиновые генераторы - это самый популярный вариант генераторов. Они имеют небольшой уровень шума. При использовании в защитном корпусе генератор выдает шум не более 70 Дб. У бензиновых генераторов сравнительно невысокая стоимость.

Недостатки бензиновых генераторов:

  • Неспособность работать долгое время без перерыва. После пяти-восьми часов работы придется дать генератору несколько часов отдыха.
  • Каждый киловатт выходит относительно дорого из-за высокой стоимости бензина.
  • Моторесурс двигателя редко превышает 4 тысячи часов.

Дизельные генераторы мощнее от бензиновых. Он хорошо переносит значительные нагрузки и способен выдерживать длительное время работы без перерыва. Такие генераторы обладают более экономичным расходом. При своей высокой мощности они выгоднее бензиновых моделей на 20-30%.

Недостатки дизельных генераторов:

  • Высокий уровень шума. Если генератор поставляется без специального кожуха, снижающего уровень шума на 20-25 Дб, то его лучше устанавливать в отдельном помещении.
  • Цена на дизельный генератор всегда выше, чем на бензиновый с такой же мощностью. Разница достигает 20-40%.

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Автор: Сергей Кущ
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