Портативный генератор: как купить без растаможки и не прогадать с выбором

Портативная электростанция - что нужно знать и как не ошибиться при покупке.
Развязанный РФ ракетный террор против гражданской инфраструктуры в Украине стал причиной возникновения неожиданной проблемы обеспечения генераторами, которые в преддверие зимнего сезона становятся спасением для многих – от частных домов и кафе, до больниц и промышленных объектов.
Недавно правительство приняло решение, которое освобождает от уплаты НДС и ввозной пошлины товары, которые улучшают энергосбережение. К ним, в частности, относятся электрогенераторы.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, еще существуют нарекания на проблемы с их ввозом в Украину. Поэтому он уточнил, что действие решения Кабмина распространяется на всех, включая физлица.
"Каждый украинец может без оплаты пошлины и НДС ввезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции", — уточнил он.
Ввоз генераторов в Украину: правила
В свою очередь Государственная таможенная служба дала разъяснения насчет правил ввоза генераторов в Украину. Уточняется, что это также можно сделать без письменной декларации.
Согласно правительственному решению, ликвидировано обязательное декларирование о соответствии и маркировка знаком соответствия техническим регламентам для ввоза генераторов, аккумуляторов и др.
В Украине ввоз генераторов и других устройств для преодоления энергетического кризиса осуществляется путем декларирования таможенному органу без уплаты таможенных платежей.
Какие товары не подлежат письменному декларированию
- Если общая фактурная стоимость товара не превышает эквивалент 500 евро, а вес менее 50 кг, а также при условии, что товары ввозятся гражданами в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже;
- В случае, когда суммарная фактурная стоимость товара не превышает эквивалент 150 евро, перемещаемых в Украину в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, или в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, и в несопровождаемом багаже;
- При условии, что товары в объемах, превышают указанные нормы, а также товары, ввозятся лицом, чаще одного раза в течение суток, они подлежат письменному декларированию.
Что стоит учитывать
Если вы решили заказать генератор на зарубежных маркетплейсах, то не забывайте о том, что в случае ввоза в Украину заказа электротехники с доставкой почтовыми операторами, есть риск того, что все-таки придется письменно задекларировать товар и оплатить 10% ввозной пошлины, а также 20% НДС.
Это связано с тем, что предложений на зарубежных маркетплейсах товара, который стоит менее 150 евро, небольшое количество.
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