Портативный генератор: как купить без растаможки и не прогадать с выбором

Генератор для дома - что нужно знать / Pixabay/is463940

Развязанный РФ ракетный террор против гражданской инфраструктуры в Украине стал причиной возникновения неожиданной проблемы обеспечения генераторами, которые в преддверие зимнего сезона становятся спасением для многих – от частных домов и кафе, до больниц и промышленных объектов.

Недавно правительство приняло решение, которое освобождает от уплаты НДС и ввозной пошлины товары, которые улучшают энергосбережение. К ним, в частности, относятся электрогенераторы.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, еще существуют нарекания на проблемы с их ввозом в Украину. Поэтому он уточнил, что действие решения Кабмина распространяется на всех, включая физлица.

"Каждый украинец может без оплаты пошлины и НДС ввезти в страну необходимые ему генераторы и зарядные станции", — уточнил он.

Ввоз генераторов в Украину: правила

В свою очередь Государственная таможенная служба дала разъяснения насчет правил ввоза генераторов в Украину. Уточняется, что это также можно сделать без письменной декларации.

Согласно правительственному решению, ликвидировано обязательное декларирование о соответствии и маркировка знаком соответствия техническим регламентам для ввоза генераторов, аккумуляторов и др.

В Украине ввоз генераторов и других устройств для преодоления энергетического кризиса осуществляется путем декларирования таможенному органу без уплаты таможенных платежей.

Какие товары не подлежат письменному декларированию

Если общая фактурная стоимость товара не превышает эквивалент 500 евро, а вес менее 50 кг, а также при условии, что товары ввозятся гражданами в ручной клади и/или в сопровождаемом багаже;

В случае, когда суммарная фактурная стоимость товара не превышает эквивалент 150 евро, перемещаемых в Украину в адрес одного получателя в одной депеше от одного отправителя в международных почтовых отправлениях, или в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика от одного отправителя в международных экспресс-отправлениях, и в несопровождаемом багаже;

При условии, что товары в объемах, превышают указанные нормы, а также товары, ввозятся лицом, чаще одного раза в течение суток, они подлежат письменному декларированию.

Что стоит учитывать

Если вы решили заказать генератор на зарубежных маркетплейсах, то не забывайте о том, что в случае ввоза в Украину заказа электротехники с доставкой почтовыми операторами, есть риск того, что все-таки придется письменно задекларировать товар и оплатить 10% ввозной пошлины, а также 20% НДС.

Это связано с тем, что предложений на зарубежных маркетплейсах товара, который стоит менее 150 евро, небольшое количество.

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