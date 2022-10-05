Могут всплыть серьезные проблемы: какие 4 знака зодиака ждут большие неприятности в ближайшее время

Влад Росс / УНИАН, ua.depositphotos.com

В октябре трех знаков зодиака ждут неприятности, финансовые трудности и обман. Астролог Влад Росс рассказал, кому стоит опасаться проблем в октябре 2022, и как с ними справиться.

"Для Овна октябрь 2022 года пройдёт под знаком минус. В этом месяце представителям знака нужно быть предельно осторожными с любой информацией, быть внимательнее с документами и в общении. Возможны запутанные и непонятные ситуации, недопонимание с людьми из близкого окружения (родственниками, соседями и другими)", - говорит астролог.

Овен не должен доверять любой полученной информации – его могут обмануть, предать. Ему следует тщательно всё проверять и только после этого предпринимать какие-либо действия.

"В конце октября родная планета Овна – Марс – станет ретроградной. Это существенно замедлит процессы в жизни представителей знака. Овен заметит, что ему станет сложнее сосредоточиться на важных делах, будет непросто вести бизнес, добиваться финансового успеха. Потому лучше делать ставку на начало октября-2022. Овну в этом месяце не стоит начинать важных и ответственных дел", - добавил Росс.

Личная жизнь Овна обещает быть довольно бурной в октябре, особенно если он холост. Партнёры будут его то радовать, то огорчать. Не исключены серьёзные конфликты и даже развод. Однако если Овен нацелен на завязывание новых отношений, ему это удастся. Если же Овен уже состоит в отношениях, могут всплыть серьёзные проблемы, в частности, может вскрыться измена, появится повод для ревности. Но в некотором смысле это будет даже хорошо, поскольку удастся найти корень проблем и попробовать решить их совместными усилиями.

Также для Тельца октябрь-2022 будет неудачным периодом. В этом месяце представителям знака следует быть осторожнее с финансами. Не стоит рисковать и заключать сомнительные финансовые соглашения, идти на авантюры. Вложения могут не окупиться, особенно если Телец будет их делать в середине месяца. В октябре представителям знака следует быть осторожнее и внимательнее, потому что есть риск финансовых потерь и больших обманов. Также не исключены непредвиденные расходы. Тельцу нельзя вестись на большие деньги.

"В октябре, пока Марс будет ретрограден, Телец может вернуться к старой работе или старым источникам доходов. В этом месяце важно поразмыслить о будущем и позаботиться о создании "подушки безопасности". Лучше в этот период экономить", - говорит астролог.

В октябре к Тельцу может прийти озарение, будет хотеться творить. Не исключено, что будет много новых творческих идей и вдохновение в работе. Представители знака могут улучшить условия труда, купить новый рабочий стол, либо им предложат новую работу, с новым комфортным креслом.

"Приятные события месяца: удача в делах, улучшение условий труда, более приятная обстановка на рабочем месте, новые приятные знакомства в связи с работой, а также улучшение состояния здоровья. Время подойдёт для плановых операций, отдыха на водах, оздоровления", - сказал астролог.

Для Льва октябрь-2022 станет не лучшим месяцем. В этот период Лев рискует столкнуться с неприятными ситуациями, связанными с друзьями и коллективами. Льву будет сложнее, чем другим, общаться и доносить свою точку зрения, потому что люди могут его просто неправильно понять. Лев может что-то пропускать мимо ушей, какие-то важные вещи.

"Возникнут сложности в общении с авторитетными лицами, представителями власти. Так что в октябре Льву стоит запастись терпением, поговорить ещё раз с человеком, чтобы донести свою точку зрения. Льву не нужно в этом месяце давать обещаний и верить обещаниям других. В коллективах Льву может быть неуютно, а потому будет возникать желание побыть в одиночестве. Льву не помешает в это время отречься от всего и заняться медитацией. Ему будет казаться, что он видит вокруг себя много фальши. Вместе с тем, это подходящее время, чтобы заняться оккультизмом, обратиться к астрологу или психологу", - отмечает астролог.

Однако не всё так плохо. В октябре возможны приятные знакомства, особенно если Лев ищет романтику. Может быть много общения с близкими, родственниками и соседями.

Приятные события месяца: хорошее общение, появление новых друзей, особенно в дороге, успешные командировки, Льву поступит новая информация. Если Лев давно хотел купить современный мощный компьютер с хорошей памятью, то пришло время это сделать – благоприятна покупка ноутбуков, компьютеров, смартфонов.

"Октябрь 2022 года для Скорпиона будет периодом с жирным двойным минусом. Это непростой месяц, когда представители знака могут столкнуться с большими обманами, кризисами, проблемами, потерей стабильности, финансовыми неудачами. Чтобы минимизировать угрозы, Скорпиону следует быть внимательнее, не рисковать и притормозить в моменты принятия решений. Нелишней будет и консультация астролога", - отмечает Влад Росс.

Скорпион в октябре может стать жертвой обманов и интриг. Потому следует быть осторожнее при любых контактах. Не очень удачное время для рискованных операций с деньгами. Также в середине месяца нужно держаться подальше от воды и горячего, с осторожностью принимать любые лекарства, а также избегать алкоголя.Во второй половине октября-2022 удача чаще будет на стороне Скорпиона. Поэтому выход из сложной ситуации может найтись очень легко.

"Впрочем, любые кризисы Скорпиона будут только закалять и делать сильнее. Приятные события месяца: удачный период для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями, помедитировать, обратиться к астрологу или психологу, поразмышлять об истинных желаниях, заняться оккультизмом; в октябре появится творческое вдохновение, особенно сексуальное. Новая сексуальная страсть может излечить естество Скорпиона", - говорит астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: