Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

Влад Росс объяснил, какие черты характера или действия знаков зодиака способствуют привлечению денег.
Чтобы достичь финансового успеха и процветания, для каждого знака зодиака есть свой рецепт – ключ к богатству. В комментарии Главреду астролог Влад Росс рассказал, что мешает разбогатеть каждому знаку и, наоборот, благодаря чему это удается сделать. Астролог назвал те черты представителей разных знаков, которые помогают привлечь деньги в их жизнь.
Овен
Как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского, а Овен умеет действовать решительно и рисковать. Это умение и помогает Овну разбогатеть.
А вот мешает Овну разбогатеть то, что он слишком много тратит и слишком быстро разбазаривает деньги. Импульсивность трат – его главная беда.
Телец
Тельцу помогает привлечь деньги в его жизнь чувство вкуса, надежности и понимание обстоятельств. А вот мешают лень и замедленность действий. Когда Телец медлит, он теряет свою удачу.
Кроме того, если у Тельца есть подготовленный план и продуманный проект, у него все будет супер. Потому ему так важно тщательно готовиться к любым действиям.
Однако часто в ситуациях, когда нужно действовать незамедлительно и ловить момент, Телец мешкает, а потом сожалеет о несделанном вовремя или вовсе упущенной возможности.
Близнецы
Близнецам мешает добиться финансового успеха рассеянность, недалекость, раздвоенность и поверхностность восприятия.
Зато помогает Близнецам в зарабатывании денег их контактность, дипломатичность, связи и умение даже среди врагов найти друзей.
Рак
Рак – самый бережливый знак зодиака. Он старается не тратить лишнюю копейку. Эта бережливость часто и помогает ему разбогатеть.
Впрочем, эта же черта и мешает Раку обзавестись деньгами, ведь именно из-за нее Рак не может инвестировать, а предпочитает хранить деньги под подушкой, но в итоге прогорает.
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Лев
Для Льва всегда самое главное – это творческий процесс. Его хобби часто превращается в то дело, которое приносит неплохую прибыль.
А вот мешает Льву разбогатеть большая расточительность. Тратя деньги, Лев не умеет останавливаться. Он легко проигрывает в азартные игры и может просадить все свое состояние.
Дева
Деве всегда мешает разбогатеть ее мелочность.
Однако, как ни парадоксально, самое большое количество миллионеров именно среди Дев. Это объясняется умением Дев четко и скрупулезно выстроить бизнес-проект.
Весы
Весы достигают финансового успеха благодаря партнерству, взаимосвязям, супругу или хорошему деловому партнеру. Именно так к ним приходит успех.
Мешает Весам разбогатеть их нерешительность: они слишком долго раздумывают перед принятием решения, например, вложить деньги в акции или нет.
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Скорпион
Скорпион – очень рисковый, как и Овен. Но при этом Скорпион талантливо делает инвестиции, поскольку у него хорошо работает чуйка, и он знает, какие акции завтра будут расти, как на дрожжах.
Мешает Скорпиону в достижении финансового благополучия его беспокойство. Скорпион просто не может находиться в покое, ему всегда нужно все разрушить до основания, а уже потом что-либо начинать делать. Скорпион – большой разрушитель. Даже если он сам что-то создаст, он сам потом это и разрушит.
Стрелец
Больше всего помогает Стрельцу в достижении финансового успеха понимание того, для чего он это делает. Представители знака блестяще разрабатывают концепции, потому из них получаются лучшие маркетологи, учителя, наставники.
Стрелец часто считает, что он – сам себе авторитет, и ему не нужны другие. Он считает себя самым умным. Это ему и мешает разбогатеть. Он всегда уверен, что все сделает сам, но часто прокалывается.
Козерог
Козерогу важно ставить перед собой четкую цель и, как альпинисту, двигаться к намеченной вершине. Это помогает ему добиться желаемого финансового благополучия. Также Козерогу помогает его способность видеть картину целостно, от начала и до конца.
А вот мешает Козерогу его страх – он очень боится риска.
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Водолей
Водолея приводят к богатству новые и свежие идеи. Прибыльными для него становятся стартапы. Любое изобретение, открытие, а также новые технологии – это ключ к богатству Водолея.
Мешает Водолею чаще всего его талант банкротиться и в один миг терять все свое состояние. Деньги к Водолею быстро приходят и быстро уходят.
Рыбы
Рыбам помогает разбогатеть хорошо развитая чуйка. Их интуиция граничит с ясновидением. Поэтому Рыбы всегда знают, какое дело хорошо пойдет, даст плоды и принесет удачу.
Мешает Рыбам в денежных делах их затуманенное сознание. Кроме того, Рыб чаще, чем другие знаки, "разводят" на деньги. Они часто соблазняются обещаниями легких денег.
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