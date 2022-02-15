Ключ к богатству: астролог рассказал, что мешает и что помогает разбогатеть каждому знаку зодиака

Астролог рассказал, что приводит к процветанию каждый из знаков зодиака / pixabay.com

Чтобы достичь финансового успеха и процветания, для каждого знака зодиака есть свой рецепт – ключ к богатству. В комментарии Главреду астролог Влад Росс рассказал, что мешает разбогатеть каждому знаку и, наоборот, благодаря чему это удается сделать. Астролог назвал те черты представителей разных знаков, которые помогают привлечь деньги в их жизнь.

Овен

Как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского, а Овен умеет действовать решительно и рисковать. Это умение и помогает Овну разбогатеть.

А вот мешает Овну разбогатеть то, что он слишком много тратит и слишком быстро разбазаривает деньги. Импульсивность трат – его главная беда.

Телец

Тельцу помогает привлечь деньги в его жизнь чувство вкуса, надежности и понимание обстоятельств. А вот мешают лень и замедленность действий. Когда Телец медлит, он теряет свою удачу.

Кроме того, если у Тельца есть подготовленный план и продуманный проект, у него все будет супер. Потому ему так важно тщательно готовиться к любым действиям.

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Однако часто в ситуациях, когда нужно действовать незамедлительно и ловить момент, Телец мешкает, а потом сожалеет о несделанном вовремя или вовсе упущенной возможности.

Близнецы

Близнецам мешает добиться финансового успеха рассеянность, недалекость, раздвоенность и поверхностность восприятия.

Зато помогает Близнецам в зарабатывании денег их контактность, дипломатичность, связи и умение даже среди врагов найти друзей.

Рак

Рак – самый бережливый знак зодиака. Он старается не тратить лишнюю копейку. Эта бережливость часто и помогает ему разбогатеть.

Впрочем, эта же черта и мешает Раку обзавестись деньгами, ведь именно из-за нее Рак не может инвестировать, а предпочитает хранить деньги под подушкой, но в итоге прогорает.

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Лев

Для Льва всегда самое главное – это творческий процесс. Его хобби часто превращается в то дело, которое приносит неплохую прибыль.

А вот мешает Льву разбогатеть большая расточительность. Тратя деньги, Лев не умеет останавливаться. Он легко проигрывает в азартные игры и может просадить все свое состояние.

Дева

Деве всегда мешает разбогатеть ее мелочность.

Однако, как ни парадоксально, самое большое количество миллионеров именно среди Дев. Это объясняется умением Дев четко и скрупулезно выстроить бизнес-проект.

Весы

Весы достигают финансового успеха благодаря партнерству, взаимосвязям, супругу или хорошему деловому партнеру. Именно так к ним приходит успех.

Мешает Весам разбогатеть их нерешительность: они слишком долго раздумывают перед принятием решения, например, вложить деньги в акции или нет.

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Скорпион

Скорпион – очень рисковый, как и Овен. Но при этом Скорпион талантливо делает инвестиции, поскольку у него хорошо работает чуйка, и он знает, какие акции завтра будут расти, как на дрожжах.

Мешает Скорпиону в достижении финансового благополучия его беспокойство. Скорпион просто не может находиться в покое, ему всегда нужно все разрушить до основания, а уже потом что-либо начинать делать. Скорпион – большой разрушитель. Даже если он сам что-то создаст, он сам потом это и разрушит.

Стрелец

Больше всего помогает Стрельцу в достижении финансового успеха понимание того, для чего он это делает. Представители знака блестяще разрабатывают концепции, потому из них получаются лучшие маркетологи, учителя, наставники.

Стрелец часто считает, что он – сам себе авторитет, и ему не нужны другие. Он считает себя самым умным. Это ему и мешает разбогатеть. Он всегда уверен, что все сделает сам, но часто прокалывается.

Козерог

Козерогу важно ставить перед собой четкую цель и, как альпинисту, двигаться к намеченной вершине. Это помогает ему добиться желаемого финансового благополучия. Также Козерогу помогает его способность видеть картину целостно, от начала и до конца.

А вот мешает Козерогу его страх – он очень боится риска.

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Водолей

Водолея приводят к богатству новые и свежие идеи. Прибыльными для него становятся стартапы. Любое изобретение, открытие, а также новые технологии – это ключ к богатству Водолея.

Мешает Водолею чаще всего его талант банкротиться и в один миг терять все свое состояние. Деньги к Водолею быстро приходят и быстро уходят.

Рыбы

Рыбам помогает разбогатеть хорошо развитая чуйка. Их интуиция граничит с ясновидением. Поэтому Рыбы всегда знают, какое дело хорошо пойдет, даст плоды и принесет удачу.

Мешает Рыбам в денежных делах их затуманенное сознание. Кроме того, Рыб чаще, чем другие знаки, "разводят" на деньги. Они часто соблазняются обещаниями легких денег.

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