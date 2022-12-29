Модный завтрак обеспечен: как приготовить яйцо пашот легко и быстро

Главред собрал три самых простых лайфхака, которые помогут без проблем сварить яйца пашот.

Как приготовить яйцо пашот / фото ua.depositphotos.com

Во многих ресторанах во время завтраков предлагают попробовать невероятно простое и вкусное блюдо, главным ингредиентом которого является яйцо. Но это не обычная яичница или омлет, а яйцо, способ приготовления которого называется модным словом - пашот.

Яйца пашот станут необычным вариантом для завтрака, ведь их можно красиво выложить на греночки, добавить туда зелень, специи, овощи или даже бекон. Такой завтрак будет выглядеть дорого, красиво, а главное изыскано.

Но далеко не каждый человек может приготовить яйцо пашот, ведь есть одна главная сложность - яйцо без скорлупы выливается в кипящую воду. Даже у некоторых поваров продукт может разболтаться по всей кастрюле, если что-то сделать неправильно.

Оказывается, процесс приготовления можно существенно упростить и с этим блюдом справится даже школьник. Вы можете выбрать способ, который понравится именно вам.

Яйцо пашот просто в кастрюле

Изначально вам необходимо налить в кастрюлю воды так, чтобы её уровень был примерно 5-7 см. Туда стоит добавить уксус, соль и перец. Все это необходимо довести до момента, когда вода только начнет закипать, но еще не будет бурлить. Если вы положите яйцо уже в бурлящую воду, то оно просто распадется.

Вас нужно сделать в кастрюле воронку венчиком, ложкой или вилкой. Яйцо нужно опускать не в саму воронку, а ближе к стенке, чтобы белок и желток не растекся.

Если вы хотите, чтобы желток внутри яйца был жидким, то его можно вытаскивать из воды уже через 2 минуты, если более густым - через 4 минуты.

Вытянуть яйцо из воды можно обычной ложкой или шумовкой.

Яйцо пашот в кастрюле с использованием пашотницы

Если у вас есть специальное приспособление в виде пашотницы, то это существенно упростит вам задачу. Вам просто необходимо смазать емкость жидким маслом и вылить туда яйцо.

Пашотницу с яйцом нужно положить в кастрюлю с водой. Для жидкого желтка будет достаточно 3 минут, для густого - 5 минут.

Как приготовить яйцо пашот / фото ua.depositphotos.com

Яйцо пашот в пакетике

Если у вас нет пашотницы, а просто в воде приготовить яйцо не получается - не беда, можно использовать обычный целлофановый пакет или пищевую пленку. Они будут выполнять роль скорлупы. В воду можно даже не добавлять уксус и получится сварить сразу даже несколько яиц.

Пакетик или пленку нужно смазать изнутри растительным, оливковым или сливочным маслом. Туда стоит вложить яйцо. Чтобы было удобнее, можно разложить пленку на миске или чашке и вбить яйцо туда, после чего завязать.

Такие мешочки нужно опустить в кастрюлю на 3-5 минут, в зависимости от того, какой желток вы хотите получить.

Ранее Главред рассказывал о том, как правильно варить яйца, чтобы белок не прилипал к скорлупе.

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