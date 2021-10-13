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Модный осенний маникюр 2021, который утолит жажду беззаботной жизни

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

13 октября 2021, 06:02

В последнее время лаконичность и скромность стали достоинством, и маникюр 2021 это красноречиво демонстрировал. Но все мы сильно соскучились по веселью!

  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram
  • Модный осенний маникюр 2021
    Модный осенний маникюр 2021 Instagram

Женщины во всем мире снова влюбляются в маникюр. В прошлом году, чтобы привести ногти в порядок, приходилось проявлять изобретательность и терпение. Многие оттачивали мастерство в домашних условиях и, наконец, научились создавать красоту на ногтях самостоятельно. А потом наступила не то глобальная усталость, не то переоценка ценностей: большинство женщин захотели настоящей и простой красоты. Лаконичность и скромность стали достоинством, и маникюр 2021 это красноречиво демонстрировал.

Еще очень далеко до понимания того, когда мир пройдет все те испытания, которые сейчас проходит, но, кажется, мы опять начинаем испытывать огромную жажду беззаботной жизни, в которой есть место веселью, празднику и ярким ногтям. Осенний маникюр 2021 красноречиво это демонстрирует, ведь на первый план вышли лаки, которые излучают богатство, восторг, наслаждение и счастье.

Конечно, сейчас в тренде классические осенние цвета лака - красное вино, охра и ржавчина. Но модный маникюр на осень 2021 вышел за рамки привычных оттенков, и на ногтях всех женщин мира разливаются потрясающие краски, которые завораживают с первого взгляда.

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Классический маникюр осенний 2021 немного подвинулся на вершине Моды, и в тренды выбились лаки цвета шоколада, синей ночи и всех оттенков зеленого.

Если вам больше по душе синее направление в маникюре, то ищите тусклый серо-голубой лак – и ваш осенний маникюр на короткие ногти 2021 будет волшебным – он очарует всех вокруг, а у вас от восторга появятся крылья.

Модный осенний маникюр 2021
Модный осенний маникюр 2021 / Instagram

А если вас вдохновляют темные оттенки, то обратите внимание на темно-синий цвет, как чернило – кажется, он вот-вот станет черным. Этот цвет настолько богат, что достаточно просто покрасить ногти и уже ничем не украшать их – осенний маникюр однотонный в тренде.

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Этой осенью украшать ногти узорами можно и нужно. Особого внимания заслуживают так называемые волны. Но вместо контрастных цветов и пастели модно рисовать такие узоры в одном цвете, например, зеленом.

Модный осенний маникюр 2021
Модный осенний маникюр 2021 / Instagram

Кроме того, французский маникюр пока не надоел нам, особенно мы не можем насытиться вариантом Funky French. Его прелесть в том, что можно бесконечно менять "тоненькие улыбки", и наслаждаться минимализмом с привкусом праздника! Осенний френч 2021 станет находкой для тех, кто все еще ценит простоту, но ищет возможность сделать свой образ интересным и небанальным.

Модный осенний маникюр 2021
Модный осенний маникюр 2021 / Instagram

Более того, если вы посмотрите в Instagram, где модницы делятся фотографиями своих ногтей, то будете ошеломлены: французский маникюр осень 2021 сейчас стал популярнее, чем когда-либо.

Модный осенний маникюр 2021
Модный осенний маникюр 2021 / Instagram

Если вы хотите более натуральные ногти, то ищите шоколадно-коричневый лак.

Модный осенний маникюр 2021
Модный осенний маникюр 2021 / Instagram

Различные виды блесток могут идеально дополнить ваш маникюр осень 2021. Камифубуки, блестки, фольга, растирание, фольга – весь этот декор подарит вам ощущение долгожданного праздника.

Модный осенний маникюр 2021
Модный осенний маникюр 2021 / Instagram

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на октябрь 2021: удачные дни для новой прически и маникюраРанее сообщалось о том, что не стоит слишком серьёзно относиться к ногтям, и нужно позволить себе небольшие эксперименты с цветом. Природные зеленые цвета в таких тонах, как мох, ель и шалфей – это то, что должно красоваться на ваших ногтях этой осенью. Без преувеличения, это самый красивый маникюр на осень 2021.

viber
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