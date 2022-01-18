Moderna разрабатывает единую вакцину от гриппа и COVID-19: когда она появится

Сейчас вакцина находится на стадии экспериментальных испытаний.
В компании Moderna заявили, что могут выпустить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа.
Соответствующее заявление сделал главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель, пишет ilsole24ore. Он сказал об этом на круглом столе в рамках Davos Agenda, который был организован Всемирным экономическим форумом.
Такая вакцина может появиться в 2023 году. Сейчас ее разработка находится на стадии экспериментальных испытаний.
"Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года", – рассказал Бансель.
Ранее сообщалось, что компания Pfizer работает над созданием вакцины от Омикрона. По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурлы, вакцина будет готова к весне 2022 года.
Напомним, Украина ввела бустерную дозу вакцины от коронавирус для всех граждан, получивших первые две дозы COVID-вакцины. Соответствующий приказ подписал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
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