Moderna разрабатывает единую вакцину от гриппа и COVID-19: когда она появится

Компания Moderna собирается выпустить единую вакцину от гриппа и COVID-19 / УНИАН

В компании Moderna заявили, что могут выпустить комбинированную вакцину, которая будет защищать одновременно от коронавируса и гриппа.

Соответствующее заявление сделал главный исполнительный директор компании Moderna Стефан Бансель, пишет ilsole24ore. Он сказал об этом на круглом столе в рамках Davos Agenda, который был организован Всемирным экономическим форумом.

Такая вакцина может появиться в 2023 году. Сейчас ее разработка находится на стадии экспериментальных испытаний.

"Мы находимся на стадии экспериментальных испытаний, и по наилучшему сценарию мы могли бы распространить уникальную вакцину против коронавируса и гриппа осенью 2023 года", – рассказал Бансель.

Ранее сообщалось, что компания Pfizer работает над созданием вакцины от Омикрона. По словам генерального директора Pfizer Альберта Бурлы, вакцина будет готова к весне 2022 года.

Напомним, Украина ввела бустерную дозу вакцины от коронавирус для всех граждан, получивших первые две дозы COVID-вакцины. Соответствующий приказ подписал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Вас также может заинтересовать: