УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Модель Dior с "жуткими глазами и мрачным лицом" спровоцировала скандал в Китае

25 ноября 2021, 12:49
Прослушать новость
Остановить

Жители КНР возмущались, что снимок фотографа Чэнь Мань "олицетворяет западные стереотипы об азиатах и принижает достоинство китайцев".

Скандальное фото Dior
Скандальное фото Dior вызвало море критики в Сети / Фото scmp.com

Французский модный дом Dior попал в скандал и был вынужден публично извиниться перед китайским народом за фотографию модели, которую многие жители КНР посчитали оскорбительной.

Автору же скандального снимка - фотографу Чэнь Мань - пришлось раскаяться в своем "невежестве" и пообещать более углубленно изучать культуру Китая, передает South China Morning Post.

Постер, который вызвал бурю негодования, появился на выставке Lady Dior в Шанхае. На нем изображена китаянка с непривычным для азиаток макияжем. У нее были насыщенные тени вокруг глаз, веснушки на щеках и легкий загар.

Модель была одета в традиционный женский наряд – ханьфу, а в руках держала сумку Lady Dior. Два пальца левой руки модели украшают напальчники – аксессуары в виде длинных ногтей.

Фото scmp.com

Фотография сначала вызвала негативную реакцию в Сети. Пользователи писали, что снимок "олицетворяет западные стереотипы об азиатах и принижает достоинство китайцев". Вскоре к народу присоединились и китайские СМИ. Они писали, что большие глаза и светлая кожа считаются идеальными чертами местных красавиц, однако на снимке изобразили модель "с опухшими веками", что оскорбляет культуру страны.

Реклама

"Девушка на снимке Dior имеет мрачное лицо и зловещие глаза. В течение многих лет на западе азиатских женщин демонстрировали с маленькими глазами и веснушками. Фотограф подыгрывает брендам и эстетическим вкусам западного мира", – писало издание ChinaDaily.

В Dior оперативно заявили, что фотография прежде всего была произведением искусства, а не коммерческой рекламой. После критики в Интернете бренд удалил фотографию модели.

"Мы удалили эту работу сразу после появления критики в Интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех [наших] публично выставленных работ", – заявили представители модного дома.

41-летняя фотограф Чэнь Мань, которая родилась и выросла в Китае, также признала свои ошибки.

"Я буду изучать историю родного края, посещать более важные мероприятия и улучшать собственную идеологию... Я буду стремиться рассказывать о Китае через свои творения. Я виню себя в своей незрелости и невежестве", – написала фотограф в соцсетях.

К слову, это не первый случай, когда реклама модных брендов в Китае вызывает недовольство местных жителей. В 2019 году Dolce & Gabbana разместил видео, в котором китайская модель неловко пытается съесть пиццу палочками для еды. Проморолик в КНР был воспринят как оскорбление. Он до сих пор влияет на продажи бренда в Китае.

Читайте также:

viber
скандал Christian Dior новости Китая
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Никогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в домНикогда не делайте это с солью: беды и болезни придут в дом Гороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарованиеГороскоп на сегодня 24 ноября 2021: Ракам – семейные проблемы, Водолеям - разочарование Почти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фруктПочти на 50%: в Украине рухнули цены на популярный фрукт Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойМокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой Лунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасностьЛунный гороскоп на неделю 22-28 ноября 2021: Львам - переезд, Скорпионам - опасность
13:21

Безопасная Черная пятница: как не стать жертвой мошенников во время покупок в интернете

13:19

Бритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

13:16

Военная атака на Украину обернется России ударом: Кулеба сделал резкое предупреждение МосквеВидео

13:13

Кара с небес: ВСУ ярко уничтожили позицию боевиков на ДонбассеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

Реклама
12:53

В ВОЗ рассказали о самых распространенных симптомах постковидного синдромаВидео

12:49

Модель Dior с "жуткими глазами и мрачным лицом" спровоцировала скандал в Китае

12:38

Драка в Киеве спровоцировала смертельное ДТП, в котором погиб коп и перевернулась машинаВидео

12:35

Заграница поможет: в Канаде пообещали два варианта военной помощи Украине

12:32

На украинских дорогах появились новые камеры автофиксации: адреса, карта

12:24

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздника

12:17

У Путина предупредили о нападении на Украину в случае вступления страны в НАТОВидео

12:11

Тестируем IQOS VEEV: маленький вейп с большими амбициями

12:03

Придется ли ежегодно вакцинироваться от коронавируса - ответ ВОЗ

11:51

Экс-президент Евросовета призвал воспринимать угрозу вторжения РФ в Украину "очень серьезно"Видео

11:44

Надя Дорофеева откровенно рассказала про свои пластические операцииВидео

11:32

Украина – столп безопасности всей Европы: в Минобороны призвали США усилить Киев для борьбы с РФВидео

10:56

Ожидая, когда "полыхнет" в Украине, Россия может прозевать собственные территориимнение

10:52

Ведущая Танцев со звездами раскрыла причину двух свадеб с мужем-миллионером

10:48

Цены на сливочное масло взлетят до небес: эксперты назвали причину

Реклама
10:37

Электронные или бумажные: в Минцифры разъяснили, какие документы более надежныВидео

10:12

"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

09:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

09:43

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостьюВидео

09:34

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуВидео

09:30

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

09:21

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

09:14

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украинемнение

08:55

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

08:31

Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

08:24

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

08:17

В Украине рухнули цены на популярный овощ

08:05

Гороскоп на сегодня 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

07:57

Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021

07:42

Украину зальет проливными дождями - прогноз погоды до конца ноябряВидео

07:14

Самые лучшие идеи для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

07:10

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации БайденаВидео

06:46

Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

05:58

Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

05:40

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

Реклама
05:31

Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатовВидео

05:28

Жесткая риторика в адрес Кремля и удар по СП-2: эксперт сделал прогноз о политике нового Кабмина ФРГВидео

04:54

Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта

04:05

Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха

04:03

Нет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантинВидео

03:37

Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога

02:55

Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

02:41

Анна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

02:09

Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

01:22

Добьются своего любой ценой: ТОП-3 самых успешных знаков зодиака

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять