Модель Dior с "жуткими глазами и мрачным лицом" спровоцировала скандал в Китае

Скандальное фото Dior вызвало море критики в Сети / Фото scmp.com

Французский модный дом Dior попал в скандал и был вынужден публично извиниться перед китайским народом за фотографию модели, которую многие жители КНР посчитали оскорбительной.

Автору же скандального снимка - фотографу Чэнь Мань - пришлось раскаяться в своем "невежестве" и пообещать более углубленно изучать культуру Китая, передает South China Morning Post.

Постер, который вызвал бурю негодования, появился на выставке Lady Dior в Шанхае. На нем изображена китаянка с непривычным для азиаток макияжем. У нее были насыщенные тени вокруг глаз, веснушки на щеках и легкий загар.

Модель была одета в традиционный женский наряд – ханьфу, а в руках держала сумку Lady Dior. Два пальца левой руки модели украшают напальчники – аксессуары в виде длинных ногтей.

Фото scmp.com

Фотография сначала вызвала негативную реакцию в Сети. Пользователи писали, что снимок "олицетворяет западные стереотипы об азиатах и принижает достоинство китайцев". Вскоре к народу присоединились и китайские СМИ. Они писали, что большие глаза и светлая кожа считаются идеальными чертами местных красавиц, однако на снимке изобразили модель "с опухшими веками", что оскорбляет культуру страны.

Реклама

"Девушка на снимке Dior имеет мрачное лицо и зловещие глаза. В течение многих лет на западе азиатских женщин демонстрировали с маленькими глазами и веснушками. Фотограф подыгрывает брендам и эстетическим вкусам западного мира", – писало издание ChinaDaily.

В Dior оперативно заявили, что фотография прежде всего была произведением искусства, а не коммерческой рекламой. После критики в Интернете бренд удалил фотографию модели.

"Мы удалили эту работу сразу после появления критики в Интернете. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех [наших] публично выставленных работ", – заявили представители модного дома.

41-летняя фотограф Чэнь Мань, которая родилась и выросла в Китае, также признала свои ошибки.

"Я буду изучать историю родного края, посещать более важные мероприятия и улучшать собственную идеологию... Я буду стремиться рассказывать о Китае через свои творения. Я виню себя в своей незрелости и невежестве", – написала фотограф в соцсетях.

К слову, это не первый случай, когда реклама модных брендов в Китае вызывает недовольство местных жителей. В 2019 году Dolce & Gabbana разместил видео, в котором китайская модель неловко пытается съесть пиццу палочками для еды. Проморолик в КНР был воспринят как оскорбление. Он до сих пор влияет на продажи бренда в Китае.

Читайте также: