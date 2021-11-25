Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

Есть одежда, которая уже отслужила свое, но ее жалко выкинуть. Андре Тан советует избавиться от таких вещей. Жалко должно быть себя. Ведь вас увидят на улице.
Украинский дизайнер Андре Тан дал советы, как навести порядок в шкафу и освободить место для новых вещей.
В частности, известный модельер рассказал в Instagram, какую одежду и обувь необходимо срочно выбросить из шкафа.
Вещь "еще пригодится"
"Вещь уже 100% отслужила свое, но вам ее жалко выкинуть из-за воспоминаний, связанных с ней? Даже не задумывайтесь! Жалко вам должно быть себя, если вас в этом кто-то увидит на улице!" - написал Андре Тан.
"Клон в шкафу"
Некоторые базовые вещи, похожие друг на друга, можно оставить в нескольких экземплярах. К примеру, белые футболки, черные брюки.
"Одно дело, если это базовые вещи, по типу трех белых футболок и двух пар черных штанов. Но если это, например, четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то скорее всего вы носите из них только одно, а остальным трем пора отправляться с глаз долой", - отметил модельер.
"Вещь былой славы"
По словам Тана, если вы купили в ажиотаже вещь из дизайнерской коллекции два-три года назад и надели ее всего пару раз, то будьте уверены: ее время прошло.
"Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, будет не с чем ее носить", - сказал модельер.
Обувь "еще один раз схожу за молоком"
Если в вашем шкафу есть потертая и уже изрядно потасканная обувь, то от нее нужно избавляться.
"Конечно, в ней вам привычно и удобно, как в мягких домашних тапочках. Но посмотрите на ситуацию объективно: в этом даже не хоронят! Вы достойно лучшего! Пойдите и купите себе пару нормальной обуви", - считает Андре Тан.
Практичная, но неинтересная одежда
Какая-то очень практичная вещь, которая подходит под половину вашего гардероба, но не приносит вам радости - тоже претендент на выброс.
"Она неяркая, неинтересная и вообще никакая. Расставайтесь с ней! Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле", - резюмировал дизайнер.
Как сообщал Главред, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал список вещей, которые станут главными антитрендами этой осени, а также рассказал о самых модных цветах осенне-зимнего сезона.
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