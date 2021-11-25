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Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

25 ноября 2021, 02:55

Есть одежда, которая уже отслужила свое, но ее жалко выкинуть. Андре Тан советует избавиться от таких вещей. Жалко должно быть себя. Ведь вас увидят на улице.

Андре Тан
Андре Тан / Фото instagram.com/andre_tan_official/

Украинский дизайнер Андре Тан дал советы, как навести порядок в шкафу и освободить место для новых вещей.

В частности, известный модельер рассказал в Instagram, какую одежду и обувь необходимо срочно выбросить из шкафа.

Вещь "еще пригодится"

"Вещь уже 100% отслужила свое, но вам ее жалко выкинуть из-за воспоминаний, связанных с ней? Даже не задумывайтесь! Жалко вам должно быть себя, если вас в этом кто-то увидит на улице!" - написал Андре Тан.

"Клон в шкафу"

Некоторые базовые вещи, похожие друг на друга, можно оставить в нескольких экземплярах. К примеру, белые футболки, черные брюки.

"Одно дело, если это базовые вещи, по типу трех белых футболок и двух пар черных штанов. Но если это, например, четыре платья одинакового фасона с однотипным рисунком, то скорее всего вы носите из них только одно, а остальным трем пора отправляться с глаз долой", - отметил модельер.

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"Вещь былой славы"

По словам Тана, если вы купили в ажиотаже вещь из дизайнерской коллекции два-три года назад и надели ее всего пару раз, то будьте уверены: ее время прошло.

"Во-первых, это уже не модно, а во-вторых, вам, скорее всего, будет не с чем ее носить", - сказал модельер.

Обувь "еще один раз схожу за молоком"

Если в вашем шкафу есть потертая и уже изрядно потасканная обувь, то от нее нужно избавляться.

"Конечно, в ней вам привычно и удобно, как в мягких домашних тапочках. Но посмотрите на ситуацию объективно: в этом даже не хоронят! Вы достойно лучшего! Пойдите и купите себе пару нормальной обуви", - считает Андре Тан.

Практичная, но неинтересная одежда

Какая-то очень практичная вещь, которая подходит под половину вашего гардероба, но не приносит вам радости - тоже претендент на выброс.

"Она неяркая, неинтересная и вообще никакая. Расставайтесь с ней! Лучше сходите лишний раз на шопинг и купите что-то такое же практичное, но в вашем стиле", - резюмировал дизайнер.

Как сообщал Главред, ранее украинский дизайнер Андре Тан назвал список вещей, которые станут главными антитрендами этой осени, а также рассказал о самых модных цветах осенне-зимнего сезона.

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