Мнут лапами и мурчат: почему кошки любят массажировать хозяина

Мы попытались разобраться, почему же кошки так любят делать своему хозяину.

Почему кошки любят массажировать хозяина / pixabay.com

Владельцы кошек могли замечать, что их любимцы частенько любят помесить лапками различные предметы или же самого хозяина.

Обычно "клиентом" усатого массажиста становится что-то мягкое: подушка, одеяло, другой кот, колени или живот человека. Мы попытались разобраться, почему же кошки так любят делать массаж.

Вспомнить в детство

Будучи котенком, кошка испытывает чувство удовлетворенности при разминании своей матери, и, когда становится взрослой, она может воспроизводить эти чувства, ласково массируя колени или другую мягкую и упругую поверхность.

Во время "сеанса" кошки часто мурлычут и закрывают глаза, выполняя повторяющиеся движения лапами. Кошки также могут использовать ритмичные движения, чтобы успокоиться, когда нервничают или испытывают стресс.

Против инстинктов не попрешь

Когда кошка "массирует" колени, она не только говорит вам, что чувствует себя комфортно и безопасно, но и утверждает, что вы ее собственность. Царапание – также естественная часть инстинкта кошки. Кошка оставляет свой собственный запах, а также визуальный маркер – следы когтей, – все это могут распознать другие кошки.

Ты мой и только мой

Также кошка может делать хозяину массаж потому, что доверяет вам и чувствует себя в безопасности. Это и есть таинственная причина таких особенных отношений с вашей кошкой. Кошка будет "массировать" только доброго и заботливого человека.

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