Многие хозяйки этого не знают: сколько времени и как варить перепелиные яйца

Варить перепелиные яйца нужно строго по времени. Их не стоит переваривать. Хозяйки поделились советом, как варить яйца, чтобы они лучше чистились.

https://news.glavred.info/mnogie-hozyayki-etogo-ne-znayut-skolko-vremeni-i-kak-varit-perepelinye-yayca-10465822.html Ссылка скопирована

Сколько и как варить перепелиные яйца / Коллаж фото instagram/tatianakoroleva85

Перепелиные яйца - невероятно полезный и универсальный продукт. Эти маленькие яички в разы полезнее куриных. Однако многие не знают, сколько варить перепелиные яйца по времени.

Перепелиные яйца насыщены железом, цинком, фосфором, магнием, витаминами группы В, калием и другими полезными микроэлементами. Однако лучше не переваривать яйца, чтобы не уменьшить их пользу и не сделать вредными.

Сколько по времени варить перепелиные яйца

Для начала стоит разобраться что делать с этим продуктом и как варить перепелиные яйца, чтобы они хорошо чистились.

видео дня

Для начала вам нужно аккуратно помыть яйца и положить их в кастрюлю. Перепелиные яйца нужно залить холодной водой так, чтобы она полностью покрыла их.

Чтобы перепелиные яйца лучше чистились, нужно добавить 0,5 чайной ложки соли. После этого можно ставить кастрюлю на огонь. Нужно подождать, когда закипит вода и после этого отсчитывать время.

Сколько времени варятся перепелиные яйца:

перепелиные яйца всмятку - 2 минуты после закипания воды;

перепелиные яйца вкрутую - 5 минут после закипания воды.

После этого обязательно нужно снять яйца с огня и поставить под холодную воду. Яйца можно оставить в холодной воде на 5-10 минут. Таким образом они быстрее остынут и будут лучше чиститься от скорлупы.

Сколько штук перепелиных яиц можно есть в день

Перепелиные яйца можно есть даже тем, кто на диете. В них намного меньше холестерина, чем в куриных яйцах. Их рекомендуют кушать даже беременным женщинам и маленьким детям.

Ежедневно беременным женщинам и кормящим мамам можно съедать по 2-3 вареных перепелиных яйца. Маленьким детям рекомендуют съедать 1-2 яйца в день. Детям постарше рекомендуется есть до 3 яиц.

Перепелиные яйца можно есть даже сырыми. Взрослым можно съедать 4-6 яиц. Сырые яйца лучше пить натощак. Однако сырые яйца нельзя пить беременным и детям до 10 лет.

Смотрите видео о пользе и вреде перепелиных яиц:

Ранее Главред рассказывал, почему категорически нельзя переваривать куриные яйца.

Вас также заинтересует: