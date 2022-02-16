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"Мне правда очень жаль": Алина Паш сняла свою кандидатуру как представителя Украины на Евровидении

16 февраля 2022, 15:26

Певица сделала официальное заявление.

Алина Паш отказалась от участия в Евровидении / instagram.com/alinapash

Алина Паш сделала официальное заявление, согласно которому она отказывается от участия в Евровидении-2022 в качестве представителя Украины.

Певица выразила свою позицию на официальной странице в Instagram:

"Я гражданка Украины, я придерживаюсь законов Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история - это совсем не то, что я вкладывала в свою песню.

Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиска, взломам моих социальных сетей; угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины.

Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – это внешняя, которая пришла в мою страну в 2014 году.

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Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе Евровидение. К сожалению. Мне действительно очень жаль.

Мы свяжемся с Суспільним и подпишем все необходимые документы.

Отдельно, хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает и помогает, кто слышит мою песню и важный посыл, а не сплетни обо мне. Спасибо!

У нас с Вами история продолжается, и Нам решать какой она будет ❤️

За единение! Сейчас это важно как никогда!"

Поклонники певицы опечалены этим известием: одни призывают Паш бороться до конца, другие выражают слова поддержки:

"Ты самая достойная! Самая лучшая!!!!Мы ТЕРЯЕМ от того, если ты не поедешь!!!!!!!Слышите все????ТЕРЯЕМ!"

"Не сдавайся, пожалуйста. Это нечестно по отношению к нам, твоим поклонникам".

"Алина, адекватные люди с тобой! Нас больше!"

"Жаль, очень, песня действительно достойная".

"Очень жаль ❤️ Ви лучшая".

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Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

После победы на нацотборе на Евровидение-2022 Алину Паш обвинили в мошенничестве и подделке документов о законном пересечении границы с Крымом, что поставило под вопрос ее участие в конкурсе. Предоставленная певицей справка оказалась подделкой.

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