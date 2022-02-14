УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Алину Паш не пускают на Евровидение из-за вероятной подделки документов - Суспільне

14 февраля 2022, 18:39
Прослушать новость
Остановить

Суспільний мовник обратился к ГПСУ за помощью в разрешении конфликта с документами.

Суспільне не подписывает договор с Алиной Паш до разъяснения ГПСУ / Коллаж - instagram.com/eurovision.ua / instagram.com/alinapash

13 февраля Alina Pash была выбрана представлять Украину на конкурсе Евровидение-2022 в Турине.

Активисты считают такое решение ошибочным, так как певица ранее давала концерты в оккупированном Крыму и на территории России (что перечит правилам отбора).

Общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что справка Алины Паш о законном (сухопутным путем через административную границу в Херсонской области - прим. редактора) посещении Крыма от ГПСУ, которую она ранее предоставила Суспільному, является подделкой. По данным активиста, она перемещалась при помощи российских авиалиний.

Суспільний мовник обратился к ГПСУ для подтверждения или опровержения действительности документа, предоставленного командой Алины Паш. Пока этот вопрос выясняется, с ней не будет подписан официальный контракт на участие в Евровидение.

"В случае, если эта справка окажется недействительной, и Суспільне мошенническим способом было обмануто, компания соответственно будет принимать новое решение. Если эта справка действительна - вопрос будет снят. Но до этого момента, как глава правления Суспільного мовника, я отказываюсь подписывать договор с победителем нацотбора, поскольку есть достаточно большие сомнения", - заявил Николай Чернотицкий.

Реклама

Читайте такжеAlina Pash сделала гневное заявление о своем визите в Крым

Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2022 Alina Pash
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Весна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраляВесна уже близко: украинцев ждет самый теплый день февраля Любовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалерЛюбовный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Девам – любовь на всю жизнь, Рыбам – влиятельный кавалер Внезапно умерла невестка Геннадия КернесаВнезапно умерла невестка Геннадия Кернеса Вторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и БеларусиВторжение отменяется: Турция сообщила о новых данных из России и Беларуси Как нужно правильно есть гречку - советы медикаКак нужно правильно есть гречку - советы медика
19:20

Зеленский сегодня выступит с обращением в украинцам - СМИ

19:17

Гороскоп на завтра, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныВидео

19:09

В Украине за год введено в эксплуатацию вдвое меньше многоэтажек, чем ранее: причинаВидео

19:08

Признание Россией "ЛДНР" – отказ от "Минска": у Зеленского ответили на проекты обращений к ПутинуВидео

19:07

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

Реклама
19:01

Путин одобрил проект ответа России по "гарантиям безопасности" - Песков

18:54

Запад, не будьте трусами и предателями!мнение

18:39

Алину Паш не пускают на Евровидение из-за вероятной подделки документов - СуспільнеВидео

18:27

Через несколько минут после приказа Путина ракеты могут упасть на Украину - Минобороны Британии

18:25

"Рывок" цен на нефть: что будет с ценами на топливо в УкраинеВидео

18:20

Войска РФ у границ Украины и запуск "Минска": в Москве разразились требованием к Западу

18:18

С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

18:14

Вторжение РФ 16 февраля маловероятно: Данилов заявил о подготовке войскВидео

18:10

Полиция срочно перешла на усиленный режим работыВидео

18:10

"Особый статус" и выборы на Донбассе: Зеленский заявил Шольцу, что Киев готовит документы

18:03

Кадыров потребовал выполнения "Минска" для "избежания кровопролития"

18:01

Подготовка дома, "тревожный чемодан" и действия при обстреле: что делать в случае войны и ЧС

18:00

Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

17:45

Филипп Киркоров угрожал избить Регину Тодоренко из-за Ани Лорак: "Я сейчас тебе по башке дам!"Видео

17:33

Закрытое небо над Украиной: компания SkyUp снова начала продавать билеты на свои рейсы

Реклама
17:28

Православный календарь на март 2022: Великий пост и Вселенская родительская субота – важные даты

17:09

Путин назвал вступление Украины в НАТО "очень опасным"Видео

17:04

По программе "Большая стройка" кардинально переоснастили противоопухолевый центр в Хмельницком

16:50

Вопрос оружия для Украины – в работе: Шольц рассказал о помощи Киеву и объяснил ситуацию

16:48

Итоги встречи Зеленского и Шольца в Киеве: все подробностиВидео

16:38

"Она всегда со мной": Зеленский заявил, что его семья не покидала УкраинуВидео

16:34

В течение 24 часов – вернуться в Украину: Зеленский обратился к олигархам и нардепам

16:32

Пока никто не дает Украине членства ни  в ЕС, ни в НАТО: Зеленский отреагировал на слова ПристайкоВидео

16:30

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойВидео

16:19

Угроза военного вторжения РФ в Украину: Шольц заявил о готовности ФРГ к удару санкциями по Москве

16:17

155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини прикрыла соски и пах кружевными сердечками

16:16

Эскалация на границах Украины беспрецедентная - ЗеленскийВидео

16:14

Разговор Кулебы и Блинкена: США пообещали Украине макрофинансовую помощь

16:07

Транзит газа в Европу и Северный поток-2: Зеленский потребовал от Германии гарантии безопасности

15:58

"Угрозы исключены": Резников обсудил вторжение РФ с министром обороны БеларусиВидео

15:44

5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

15:25

"Быстрый и силовой ответ": страны G7 пригрозили РФ "серьезными" экономическими санкциями

15:22

Нет никаких "ЛДНР", а оккупированные ОРДЛО – территория Украины: в Раде готовят документ по Донбассу

15:15

Россия на этой неделе может совершить вторжение в Украину - ДжонсонВидео

15:11

"Повторения Славянска мы не допустим": глава МВД обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФВидео

Реклама
15:01

Цены на хлеб в Украине рекордно взлетят: названа новая стоимость буханкиВидео

14:47

Россия "ответила" на запрос Украины в рамках Венского документа - СМИВидео

14:41

Требование Украины – встреча в течение 48 часов: Киев поставил условие Москве по войскам у границВидео

14:37

Тысячей за вакцинацию теперь можно заплатить за коммуналку: как это сделать

14:34

Денис Казанский. Москва отправляет "ихтамнетов" в ДонецкВидеоблоги

14:33

Канцлер Германии Шольц прибыл в Киев и проводит переговоры с президентом ЗеленскимВидео

14:33

Финансовый гороскоп на неделю14-20 февраля: Весам – интриги коллег, Рыбам – большой кушВидео

14:28

Посла Украины в Великобритании Пристайко могут отозвать из-за скандального заявления о НАТО - СМИВидео

14:05

Почему Украина не может отказаться от вступления в НАТОмнение

14:04

Что обязательно нужно приготовить на Сретение, чтобы привлечь богатство и счастье в домВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять