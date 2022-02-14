Алину Паш не пускают на Евровидение из-за вероятной подделки документов - Суспільне

Суспільне не подписывает договор с Алиной Паш до разъяснения ГПСУ / Коллаж - instagram.com/eurovision.ua / instagram.com/alinapash

13 февраля Alina Pash была выбрана представлять Украину на конкурсе Евровидение-2022 в Турине.

Активисты считают такое решение ошибочным, так как певица ранее давала концерты в оккупированном Крыму и на территории России (что перечит правилам отбора).

Общественный деятель Сергей Стерненко заявил, что справка Алины Паш о законном (сухопутным путем через административную границу в Херсонской области - прим. редактора) посещении Крыма от ГПСУ, которую она ранее предоставила Суспільному, является подделкой. По данным активиста, она перемещалась при помощи российских авиалиний.

Суспільний мовник обратился к ГПСУ для подтверждения или опровержения действительности документа, предоставленного командой Алины Паш. Пока этот вопрос выясняется, с ней не будет подписан официальный контракт на участие в Евровидение.

"В случае, если эта справка окажется недействительной, и Суспільне мошенническим способом было обмануто, компания соответственно будет принимать новое решение. Если эта справка действительна - вопрос будет снят. Но до этого момента, как глава правления Суспільного мовника, я отказываюсь подписывать договор с победителем нацотбора, поскольку есть достаточно большие сомнения", - заявил Николай Чернотицкий.

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Скандал на Евровидении с Alina Pash

Когда Алина Паш подала заявку на участие в нацотборе, в сети разгорелся скандал. Певицу обвинили в том, что она давала концерты в оккупированном Крыму и в России.

Артистка попала в базу "Миротворец", ее обвинили в сознательном нарушении государственной границы.

Звезда заверила, что ее концерт в 2015 году на аннексированной территории состоялся на частной вечеринке на свадьбе украинцев. Паш выразила свою четкую позицию: "У нас 8 лет война. Крым – это Украина, а Россия – агрессор".

В 2017 году в сети появилась фотография, где Алина Паш сфотографировалась на фоне Кремля в Москве.

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