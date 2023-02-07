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Мишленовские повара замачивают мясо в секретном ингредиенте: супер-трюк, который приведет в восторг

7 февраля 2023, 19:15
Главред узнал о фантастической хитрости, с помощью которой нежность мясного блюда всех восхитит.
мясо
Что сделать, чтобы мясо не было резиновым? / pixabay.com

Во время приготовления блюд каждая хозяйка использует свои хитрости на кухне. Однако есть такие секреты, которые недоступны даже опытным хозяйкам. Об этих хитростях знают только шеф-повара со звездой Мишлен. В частности, речь идет о приготовлении невероятно нежного и сочного мяса. Главред узнал о фантастической хитрости, с помощью которой нежность мясного блюда всех восхитит. Основной фокус в том, что мясо перед приготовлением нужно замочить.

В чем замочить мясо, чтобы оно было мягким?

Многие хозяйки знают, что перед приготовлением печень замачивают в молоке. Таким образом молоко убирает всю горечь из печени и придает блюду насыщенный вкус. Однако многие даже не догадываются, что будет, если замочить мясо в молоке. А будет вот что – мясо станет мягким, нежным и очень сочным. Именно этой хитростью пользуются опытные повара.

Сколько времени нужно вымачивать мясо?

Когда мы знаем удивительный секрет вымачивания мяса, возникает вопрос, сколько держать мясо в молоке. Здесь все зависит от вида блюда, которое вы хотите приготовить. Если вы готовите куриные отбивные, то замочить мясо в молоке нужно на 2 часа. Вы можете спросить, зачем курицу вымачивать в молоке, ведь это мясо является не таким жестким, по сравнению с говядиной. Однако час-другой молочных ванночек существенно улучшает вкус даже куриного мяса.

Если речь идет о приготовлении свинины, говядины или баранины, то мясо обязательно нужно вымачивать. После такой процедуры даже самое жесткое мясо станет невероятно мягким. Однако заметьте, что жесткое мясо нужно вымачивать в течение 8-10 часов. Вы будете удивлены, какой сочной станет говядина, вымоченная в молоке, или любое другое мясо.

Как вымачивать мясо?

Положите мясо в небольшую емкость и залейте его молоком так, чтобы жидкость полностью покрывала мясо. Если из этого мяса вы будете готовить отбивные, то можете его заранее порезать и слегка отбить. Далее оставьте мясо мариноваться в холодильнике. После того как мясо замариновалось, можете готовить из него задуманное блюдо.

Теперь вы знаете, что делает молоко с мясом. Готовьте с удовольствием и удивляйте родных и друзей своими невероятными кулинарными шедеврами!

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