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Мир "косит" новая болезнь: что известно об оспе обезьян и в какие страны уже проникла зараза

20 мая 2022, 12:34

Эту вспышку редкой болезни называют "необычной", поскольку ранее считалось, что оспа обезьян от человека к человеку передается чрезвычайно редко.

обезьяны
Случаи заражения оспой обезьян зафиксировали уже в семи странах за пределами Африки / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Мир косит новая болезнь - оспа обезьян. Случаи заражения уже зафиксировали в семи странах за пределами Африки, а именно в Великобритании, США, Испании, Португалии, Канаде, Италии и Швеции.

До этого вирус был обнаружен только в четырех странах вне Западной или Центральной Африки, и все случаи имели прямое сообщение с континентом, сообщает The Daily Mail.

Как сообщает Агентство здравоохранения Швеции, оспа обезьян была обнаружена у одного человека в Стокгольме. Течение болезни не тяжелое, больному оказывают необходимую помощь.

"Мы до сих пор не знаем, где человек был заражен. В настоящее время идет расследование", — сказала врач-инфекционист Клара Зонден.

В Италии пациент, у которого обнаружена редкая болезнь, отдыхал на Канарских островах. Сейчас он находится в изоляции в больнице Спалланцани в Риме. Еще два случая с подозрением на оспу обезьян находятся под мониторингом.

Отмечается, что большинство случаев в Британии и Испании связано с геями или бисексуалами. Половая ориентация пациентов в других странах не разглашается.

Эксперты опасаются, что известные случаи заражения оспой обезьян являются лишь вершиной айсберга, поскольку большинство пациентов не связаны друг с другом. Таким образом, болезнь могла распространиться больше.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в ближайшие недели ожидает увеличение количества случаев заболевания в других странах.

Оспа обезьян - что это такое

Оспа обезьян — это редкое инфекционное заболевание. Его возбудитель — вирус, относящийся к семейству поксвирусов. Впервые был выделен в 1958 году от больных обезьян. По своей структуре и свойствам сходен с вирусом оспы человека.

Вирус оспы обезьян в антигенном отношении более сходен с вирусом натуральной оспы, нежели с вирусами вакцины и коровьей оспы. Хорошо растет и размножается в оболочке куриных эмбрионов.

Оспа обезьян - симптомы

Начальные симптомы оспы обезьян включают:

  • лихорадку;
  • головные боли;
  • мышечные боли;
  • боли в спине;
  • увеличение лимфатических узлов;
  • озноб и истощение.

Может возникнуть сыпь, которая часто начинается на лице, а затем распространяется на другие части тела, включая гениталии.

Оспа обезьян имеет инкубационный период до 21 дня, то есть до появления первых симптомов может пройти три недели после заражения.

Оспа обезьян - как передается

Эксперты считают, что молодые люди больше рискуют заразиться или заболеть этой болезнью, поскольку они реже были вакцинированы против оспы, которую ликвидировали в 1980-х годах.

Эту вспышку называют "необычной", поскольку считалось, что передача оспы обезьян от человека к человеку чрезвычайно редка.

Как сообщал Главред, ранее ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус.

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