УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус

8 февраля 2022, 15:54
Прослушать новость
Остановить

Этот симптом чаще встречался среди людей, которые курят и употребляют не менее двух порций алкоголя в день, а также среди женщин.

false
У многих обоняние и вкус не возвращаются еще какое-то время после выздоровления / Фото Reuters

У многих людей, заболевших COVID-19, часто пропадает обоняние и вкус. У многих такой симптом остается даже после выздоровления.

Французские ученые после проведения исследований выяснили, кого чаще всего беспокоит эта проблема. Для определения категорий таких людей они использовали данные национального исследования SAPRIS, участниками которого стали 279 478 французов, пишет medRxiv.

В исследование включили 3439 человек. После подсчетов оказалось, что из этого количества о потере обоняния и вкуса сообщали 750 участников. С более высокой вероятностью эти симптомы проявлялись у людей, которые курят и употребляют не менее двух порций алкоголя в день. Кроме этого, обоняние и вкус чаще исчезали во время болезни у женщин, чем у мужчин.

У 90% участников исследования наблюдались много различных симптомов во время заболевания коронавирусом, а не только потеря обоняния и вкуса. Однако у 10% были только эти симптомы.

Во время анализа по возрасту оказалось, что эти симптомы чаще встречаются у людей в возрасте 30, 50, 60 или 70 лет, при этом среди людей около 40 лет – реже.

Реклама

Ранее сообщалось, что ученые нашли новый симптом коронавируса у привитых людей. Речь идет о чихании – это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

Также ученые объяснили, какие два симптома указывают на заражение Омикроном. Есть два симптома, которые легко спутать с простудой – усталость и головная боль. Если вы подозреваете, что у вас может быть коронавирус, и у вас есть эти симптомы – лучше провериться на Омикрон.

Вас также может заинтересовать:

viber
коронавирус коронавирус симптомы COVID-19 симптомы коронавируса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Привлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчасПривлечете богатство весной: какие вещи нужно выбросить прямо сейчас Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСУкраине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗС Трудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год ТиграТрудные времена: 3 знакам зодиака будет непросто в год Тигра В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбивых 90-хВ моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбивых 90-х Для США случилось наихудшееДля США случилось наихудшее
15:54

Ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус

15:45

"Красавица, но не твоя": Зеленский ответил Путину на скандальное заявлениеВидео

15:43

Патрульные катера и пожарная техника: Зеленский и Макрон договорились расширить сотрудничество

15:39

Украина увеличила товарооборот с Россией

15:18

Итоги переговоров Зеленского и Макрона: все подробностиВидео

Реклама
15:15

Выжила только мать: двое детей и отец погибли в пожаре в Донецкой области из-за неисправной печки

15:14

"Обращайтесь к врачу": Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19

15:01

День ангела в феврале 2022 по церковному календарю – кто отмечает именины

14:50

В Украине запустили специальный режим для IT-отрасли Дія.City

14:47

"Ты что дверью хлопаешь": в Запорожье таксист избил пассажировВидео

14:39

Магнитная буря 10, 11 и 12 февраля 2022: график, влияние и что делатьВидео

14:25

Отказ ФРГ от поставок оружия Украине и "срыв" встречи Зеленского с Бербок: Киев объяснил ситуацию

14:15

Больше никакого ада: сменить прописку теперь можно в Дії

14:15

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

13:54

В Украину идут атмосферные фронты: синоптики прогнозируют опасную погодуВидео

13:52

Путин процитировал похабную песню "Красной плесени": Песков неловко оправдал начальникаВидео

13:26

"Мы не пересечем свои красные линии": Кулеба высказался об итогах переговоров Путина и Макрона

13:07

Сделка Путина и Макрона по Украине: в Кремле опровергли информацию СМИВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 9 февраля 2022: Ракам – интриги коллег, Стрельцам – важный выбор, Весам – удачаВидео

12:59

Украинцев с 1 мая ждут новые платежки за газ: топливо теперь будут считать в киловатт-часах

Реклама
12:45

"Почему не выдали мегафоны": в сети троллят длинный стол Путина во время переговоров с Макроном

12:44

"Мимо проходил и первый ринулся в огонь": в Дрогобыче пожарный помог спасти детей и хозяина пылающей квартиры

12:41

Врачи из Охматдета дали свое согласие на пересадку органов после смертиВидео

12:09

Каждому пенсионеру – смартфон от Зеленского: президент обещает подарок в обмен на прививку от COVID-19

12:07

Украина и Польша договорились об отмене ограничений на транспортные перевозки – Мининфраструктуры

12:03

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

11:55

Путин на встрече с Макроном грозил Украине и НАТО ядерными бомбами

11:46

Перепись населения в Дії, опросы и смартфоны для пенсионеров: Зеленский выступил на Diia Summit

11:23

В ОП призывают медиков сообщать о невыплате повышенной зарплаты

11:11

Порошенко ответил Путину на предложение политического убежища, упрекнув ЗеленскогоВидео

11:07

Макрон прилетел в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

11:00

Макрон заявил, что Зеленский ведет себя хладнокровно

11:00

Март может быть с сюрпризами: в Укргидрометцентре уточнили прогноз погоды в Украине весной 2022

10:56

Пенсионное удостоверение в "Дие": как украинцы смогут им воспользоваться

10:51

Куда пойти на 14 февраля в Киеве – как ярко отпраздновать День святого Валентина

10:39

Даже не приходит в больницу: мать, которая кормила младенца смесью с самогоном, отказалась от негоВидео

10:19

"Хотите, чтобы Франция воевала с РФ?": Путин припугнул последствиями принятия Украины в НАТО

10:12

Умерла последняя жительница: в Одесской области нашли село-призрак без единого жителя

09:57

Встречу Зеленского и главы немецкого МИД отменили из-за разногласий по оружию - CNN

09:27

4 простых способа как порезать лук без слез

Реклама
09:24

Макрон и Путин в Москве заключили сделку по Украине - Financial Times

09:06

Мобилизация миллиона в ВСУ или популизм Зеленского: почему надо отменить призыв и что ждет украинцев

09:04

Украинцы смогут выходить на пенсию независимо от возраста, но при одном условии

08:47

Посольство США может переехать из Киева на Запад Украины - BuzzFeedВидео

08:30

Прокси-сила Путина: почему Лукашенко "наехал" на Украинумнение

08:28

Коронавирус в Украине 8 февраля: число выявленных больных превысило 34 тысячи

08:22

"С цветами их здесь не будут встречать": Резников назвал самый вероятный сценарий провокации РоссииВидео

08:21

Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора и как не попасть в бедуВидео

08:09

Что значит сон с понедельника на вторник и станет ли он вещим

07:53

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2022: Девам – неприятности, Весам – сплетни, Козерогам – любовь всей жизниВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять