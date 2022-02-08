Ученые объяснили, у кого при коронавирусе чаще всего исчезают обоняние и вкус

У многих обоняние и вкус не возвращаются еще какое-то время после выздоровления / Фото Reuters

У многих людей, заболевших COVID-19, часто пропадает обоняние и вкус. У многих такой симптом остается даже после выздоровления.

Французские ученые после проведения исследований выяснили, кого чаще всего беспокоит эта проблема. Для определения категорий таких людей они использовали данные национального исследования SAPRIS, участниками которого стали 279 478 французов, пишет medRxiv.

В исследование включили 3439 человек. После подсчетов оказалось, что из этого количества о потере обоняния и вкуса сообщали 750 участников. С более высокой вероятностью эти симптомы проявлялись у людей, которые курят и употребляют не менее двух порций алкоголя в день. Кроме этого, обоняние и вкус чаще исчезали во время болезни у женщин, чем у мужчин.

У 90% участников исследования наблюдались много различных симптомов во время заболевания коронавирусом, а не только потеря обоняния и вкуса. Однако у 10% были только эти симптомы.

Во время анализа по возрасту оказалось, что эти симптомы чаще встречаются у людей в возрасте 30, 50, 60 или 70 лет, при этом среди людей около 40 лет – реже.

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Ранее сообщалось, что ученые нашли новый симптом коронавируса у привитых людей. Речь идет о чихании – это симптом, который не фиксировали до старта вакцинальной кампании. Из этого следует вывод ученых, что данный симптом является характерным для привитых людей.

Также ученые объяснили, какие два симптома указывают на заражение Омикроном. Есть два симптома, которые легко спутать с простудой – усталость и головная боль. Если вы подозреваете, что у вас может быть коронавирус, и у вас есть эти симптомы – лучше провериться на Омикрон.

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