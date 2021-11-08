Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации

Справку о противопоказаниях к вакцинации утвердило МОЗ / УНИАН

Граждане, у которых есть противопоказания к вакцинации от коронавируса, смогут получить соответствующую справку от семейного врача.

Министерство здравоохранения утвердило соответствующую форму № 028-1/о.

Такая справка, прежде всего, понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы, например работники учебных заведений, однако они имеют противопоказания к прививке. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили без прививки.

Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Министерство также предоставило инструкцию по заполнению этой справки.

Как отметили в Минздраве, справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия этих противопоказаний. Постоянные противопоказания могут быть к прививке конкретной вакциной от COVID-19, если была аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.

Реклама

Вакцинация в Украине

В Украине, с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных учителей и чиновников. Зарплата при этом не будет сохраняться, а период отстранения не будет зачисляться в стаж. Дома отстраненные работники будут сидеть, пока не вакцинируются.

Стоит отметить, что это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).

Читайте также: