Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации

Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента.
Граждане, у которых есть противопоказания к вакцинации от коронавируса, смогут получить соответствующую справку от семейного врача.
Министерство здравоохранения утвердило соответствующую форму № 028-1/о.
Такая справка, прежде всего, понадобится украинцам, которых обязали вакцинироваться от коронавируса по месту работы, например работники учебных заведений, однако они имеют противопоказания к прививке. Эта справка будет основанием для того, чтобы работника не отстранили без прививки.
Форма № 028-1/о будет заполняться на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента. Министерство также предоставило инструкцию по заполнению этой справки.
Как отметили в Минздраве, справка о временных противопоказаниях к вакцинации должна обязательно содержать срок действия этих противопоказаний. Постоянные противопоказания могут быть к прививке конкретной вакциной от COVID-19, если была аллергическая реакция на первую дозу или один из компонентов препарата.
Вакцинация в Украине
В Украине, с понедельника, 8 ноября, начали отстранять от работы невакцинированных учителей и чиновников. Зарплата при этом не будет сохраняться, а период отстранения не будет зачисляться в стаж. Дома отстраненные работники будут сидеть, пока не вакцинируются.
Стоит отметить, что это правило не распространяется на работников, у которых есть противопоказания к вакцинации и они предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
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