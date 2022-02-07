Минутный способ сделать душевую перегородку сияющей с помощью подручного средства

Убраться в ванной поможет уксус / Соцсети

Эксперт по уборке Ребекка Рапинчук из Австралии привела лайфхак для легкой и дешевой очистки душевой перегородки. По ее словам, грязь и известковый налет на стеклянных поверхностях в ванной комнате образуются очень быстро. В результате, стекло тускнеет и становится не только некрасивым, но и брезгливым.

Читайте такжеРасширяем пространство: 7 элементов в дизайне, которые срочно нужно поменятьСекрет гуру уборки опубликовало издание Express. Австралийка утверждает, что отчистить душевую поможет ингредиент, который всегда есть в каждом доме. Это - уксус. Его следует нанести на чистящую салфетку из микрофибры и легким махом протереть поверхность.

"Уксус благодаря своим кислотным свойствам удаляет жесткую воду, а микрофибра отлично справляется с задачей придания блеска без разводов", – говорит австралийка.

Так как кислота растворяет и разрушает жир, грязь, минеральные отложения, и убивает бактерии, уксус можно использовать для мытья окон, ковров, посудомоечных машин и стирки полотенец.

Однако этим средством не стоит чистить натуральный камень и паркет.

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