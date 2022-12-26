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Минус две тайны: зачем нужны заклепки и маленький карман на джинсах

26 декабря 2022, 15:39
Все замечали, что на джинсах есть "пятый карман" и железные заклепки, о предназначении которых мало кто знает.
Джинсы
Зачем нужны заклепки и маленький карман на джинсах / pixabay.com

Джинсы являются одним из самых популярных элементов нашего гардероба, но многие даже не догадываются о секретах, которые скрывает изобретение Ливая Страусса.

Все замечали, что на джинсах есть "пятый карман" и железные заклепки, о предназначении которых мало кто знает.

Зачем нужны заклепки на джинсах?

Это отнюдь не декоративные элементы, как можно подумать. Работа у шахтеров и золотоискателей, главных потребителей джинсов, была настолько физически тяжелой, что ткань не выдерживала и рвалась на стыках швов. Заклепки же держали швы крепко.

Сейчас фирмы-изготовители до сих пор делают заклепки на джинсах, но теперь они всего лишь элемент декора.

Зачем нужен маленький кармашек на джинсах?

Для современных людей его существование - загадка, но изначально он был функциональной деталью. Есть несколько версий, для чего он мог быть придуман.

Первая гласит, что, поскольку джинсы изначально были рабочей одеждой, маленький кармашек сделали для того, чтобы рабочие хранили в нем гвозди, шурупы и другие мелкие детали и инструменты, а золотоискатели — маленькие самородки золота, которые легко потерять.

Также есть версия, что "пятый" карман придумали для хранения зажигалки Zippo: он действительно повторяет его форму.

Самая правдоподобная версия гласит, что маленький кармашек был придуман для хранения часов на цепочке.

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Автор: Сергей Кущ
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