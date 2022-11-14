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Какие джинсы носить после 50 лет: 5 простых правил, которые помогут выбрать идеальную модель

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

14 ноября 2022, 23:41

Женщина после 50 лет не должна спешить выбрасывать джинсы из своего шкафа. Наши советы помогут легко сориентироваться и подобрать модель для шикарного образа.

Джинсы для женщин после 50 лет
Джинсы для женщин после 50 лет должны быть темными / Instagram

Когда нужно прекращать носить джинсы? Если вы думаете, что такой момент в вашей жизни когда-нибудь наступит, то вы глубоко ошибаетесь. На самом деле, джинсы после 50 лет настолько же уместны, как и в любом другом возрасте. Другое дело, что не все модели будут работать в вашу пользу.

Конечно, женщина в 50 лет меняется, и вполне естественным является желание пересмотреть свой гардероб и изменить стиль. Но спешить прощаться с джинсами не стоит.

Мы сегодня расскажем вам о том, какие джинсы подходят женщинам после 50 лет. Наши простые рекомендации помогут вам отбросить все лишнее и увидеть то, что поднимет ваш стиль на новый уровень и позволит выглядеть свежо, элегантно и одновременно легко.

Какие джинсы носить после 50 лет - 5 простых правил, которые должны знать все

Есть джинсовые вещи, которые женщина после 50 лет должна выбросить - это шорты, короткие джинсовые юбки и платья, которые чрезмерно молодят и вызывают лишь непонимающие взгляды вокруг. Все это нужно оставить в прошлом. Эти 5 правил помогут вам подобрать джинсы, в которых вы будете выглядеть великолепно.

1. Талия имеет значение

Если хотите знать, как выглядеть просто и стильно после 50 лет, то обратите внимание на одно правило: всегда выбирайте прямые джинсы с обычной талией (несколько сантиметров ниже пупка) и классического цвета.

Гардероб женщины после 50 лет может также включать знаменитые джинсы мом, джинсы-бойфренды и джинсы с расклешенными штанинами. Для тех, у кого от природы мальчишеская фигура, идеальными в этом возрасте будут узкие джинсы, но это скорее исключение из правил.

Джинсы для женщин после 50 лет
Джинсы для женщин после 50 лет / Instagram

2. Чем темнее джинсы, тем лучше

Джинсы для женщин после 50 лет должны быть темными - это беспроигрышный вариант, особенно на осень и зиму. Хотя для теплой поры, конечно же, можете смело выбирать модели пастельных оттенков.

Так вот, джинсы темных оттенков делают фигуру безупречной. Кроме того, темная джинсовая ткань необходима для маскировки области бедер, а также визуально делает фигуру стройной.

Джинсы после 50 лет могут быть не только тёмными. Также вы можете носить модели более светлых оттенков. Главное, избегать специфических вариантов: более светлые оттенки в области задних карманов или более светлая центральная часть, которая должна делать ноги стройными, никогда не добавляют образу шика.

3. Правильное сочетание

Крайне важно и то, с чем вы носите джинсы. Чем более классический верх, тем шикарнее ваш образ. Жакет, хорошая блуза или полосатый свитер в дуэте с джинсами - это всегда удачный и стильный образ на выходе.

Джинсы для женщин после 50 лет
Джинсы для женщин после 50 лет / Instagram

4. Избегайте крайностей

Слишком длинные и слишком узкие внизу джинсы подчеркивают то, что в элегантном возрасте подчеркивать не стоит.. Отдавайте предпочтение умеренно узкой модели, а не суперобтягивающей. А если у вас красивая, тонкая лодыжка и длинные ноги, тогда выбирайте модель, немного укороченную и даже расклешенную.

5. Запасной вариант

После того, как вы нашли для себя самые лучшие джинсы, в которых вы выглядите прекрасно, подготовьте себе дополнительную пару, которая на размер больше вашего обычного размера. Такие джинсы станут для вас находкой в те дни, когда вы захотите тепло одеться и хорошенько покушать. Помните: одежда должна подходить вам, вы не обязаны подходить под одежду!

Какие джинсы нельзя носить после 50 лет:

  • Рваные джинсы
  • Очень узкие джинсы
  • Джинсы в стиле оверсайз
  • Джинсы с заниженной талией

В любом случае, помните, что самые лучшие джинсы для вас – это те, в которых вы чувствуете себя наиболее комфортно и уверенно.


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