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Минус 10 лет: топ-5 трендовых окрасок волос, которые сделают вас моложе

24 сентября 2021, 01:50

Определенные способы окрашивания и некоторые цвета могут мгновенно сделать ваш образ свежим и беззаботным.

Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Hung Vanngo

Период осени – точно не время для печали и меланхолии. Одним из способов, который поможет изменить настроение и улучшить его, является изменение имиджа. Да, окрашивание волос действительно способно творить чудеса.

Правильно подобранные цвета могут моментально освежить образ, отвлечь внимание от возрастных изменений, придать беззаботности и очарования. Журнал Cosmopolitan составил подборку самых стильных вариантов окрашивания, которые сделают вас моложе.

5 вариантов окраски волос для омоложения

Трендовые техники

Чтобы "сбросить" несколько лет, лучше прибегнуть к освещению прядей с помощью различных техник. Самыми популярными являются калифорнийское мелирование, сомбрэ и babylights. Благодаря плавным переходам цвета и играм света на волосах эти техники создают необходимую динамику, придают волосам визуальный объем и глубину, а также делают ваш образ более свежим и игривым.

Также можно попробовать игривую и беззаботную технику money piece, при котором кокетливым образом осветляются только прядки у лица.

Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Cassondra Kaeding

Натуральность всегда в тренде

Иногда самое лучшее решение, чтобы казаться моложе, – вернуться к своему изначальному цвету, выбранному природой. Именно так вы выглядели в юном возрасте, поэтому это обязательно подчеркнет свежесть нового образа. Важно выбрать цвет краски, наиболее близкий к вашему натуральному.

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Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграму Hung Vanngokrasa

Пшеничный блонд

Ни для кого не секрет, что блондинки практически всегда выглядят моложе. Главное – выбирать между более естественными цветами, например, платиновым, медовым, пшеничным оттенком. Если неправильно подобрать цвет к тону вашей кожи, окраска может оказать прямо противоположный эффект.

Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Hung Vanngo

Цвет каштана

Для тех, кому не нравится или не подходит блонд – отличным вариантом станет каштановый цвет. Этот оттенок имеет массу преимуществ:

  • Во-первых, он универсален и подходит практически всем.
  • Во-вторых, он сделает черты твоего лица более яркими и выразительными.

И, наконец, этот роскошный цвет действительно делает образ дорогим и соблазнительным.

Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Hung Vanngo

Карамель

Если же не хочется выбирать между слишком темными или светлыми оттенками – можно остановиться на мягком и уютном карамельном, очень удачном для периода осени. Он не выделяет различные недостатки кожи и возрастные изменения, а только смягчает и освежает черты лица.

Способ окрашивания для омоложения / Фото с инстаграма Cassondra Kaeding

Ранее эксперты назвали 5 главных правил осеннего ухода за кожей. Это действительно лучшее время для большинства манипуляций с кожей – начиная с домашнего ухода и заканчивая профессиональными процедурами.

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