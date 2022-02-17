Михаилу Шуфутинскому запретят въезд в Украину - ГПСУ

Концерт певца в Киеве, запланированный на начало весны, оказался под угрозой срыва.
Российский шансонье Михаил Шуфутинский планирует дать концерт 8 марта в киевском Дворце спорта.
Однако выступление артиста оказалось под угрозой. По данным ГПСУ исполнителя не впустят на территорию Украины.
Об этом сообщает представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко: "У нас на данный момент есть достаточно оснований полагать, что он неоднократно был в Крыму, на временно оккупированной территории, и во время попытки его въезда в Украину, поскольку мы также видим, что на март анонсируется его выступление в Украине, пограничники обязательно проведут все необходимые мероприятия непосредственно в пункте пропуска. Если он появится для пересечения границы и поскольку есть определенные подтверждения того, что он мог быть на оккупированной территории, у нас есть основания запретить ему въезд в Украину".
Документ о запрете на въезд в Украину Михаил Шуфутинский получит при попытке пересечь украинскую границу.
Также Демченко акцентировал внимание на том, что в случае нарушения пересечения границы для иностранцев предусмотрена административная ответственность и запрет въезда в Украину на 3 года. Читайте также"Надо это Путину прислать - может, нападать передумает?" Наташа Королева исполнила украинскую песню
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