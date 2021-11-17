Миграционный кризис: Зеленский попросил помощи у Евросоюза

Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии миграционный кризис / УНИАН

Лидер украинцев Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен миграционный кризис в Евросоюзе.

Также поднимался вопрос о помощи Евросоюза по обустройству украинско-белорусской границы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе телефонного разговора Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили обострение ситуации с мигрантами на границах ЕС, Беларуси и Украины. Стороны назвали действия Минска гибридной атакой, которые требуют совместных усилий и взаимодействия.

Глава государства проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о шагах, предпринимаемых Украиной для усиления безопасности на границе с Беларусью.

Также обсуждалось расширение сотрудничества Украины и Евросоюза по проблеме нелегальной миграции и возможность привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

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Мигранты у границы Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Тогда группы беженцев собрались на кордоне для того, чтобы попасть в Польшу. Мигранты решили разделиться на две группы – первая отправилась на контрольно-пропускной пункт, вторая пошла пересекать границу лесами.

Мигранты попытались штурмом попасть в Польшу. При помощи подручных средств – лопат, щипцов и даже бревен – они намеревались сломать ограждение. Однако польские силовики отразили атаку.

Затем они устроили палаточный лагерь у границ Польши. Варшава фиксировала несколько сотен попыток прорваться через границу.

10 ноября нелегальные мигранты все-таки попали в Польшу. Границу пересекли две группы, одну из них задержали.

А 13 ноября беженцы прорвались в Польшу в районе Старзына. На польской территории незаконно оказались около 50 мигрантов.

Тем временем ,Украина и Запад считают, что миграционный кризис у границ Польши спровоцировал Лукашенко. Они призвали ЕС решить проблему и создать трибунал над Лукашенко.