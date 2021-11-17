Лукашенко выдвинул Меркель жесткий ультиматум из-за мигрантов

Александр Лукашенко поставил Меркель ультиматум / Reuters

Александр Лукашенко во время своего разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель выдвинул два условия для завершения миграционного кризиса, рассказала министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, передает err.ee.

"Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать", — сказала Лийметс.

При этом глава МИД Эстонии считает, что важно, чтобы новое расширенное соглашение о санкциях, подготовленное главами МИД ЕС, оставалось в силе, и в отношении Беларуси были введены новые санкции.

Мигранты у границы Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября. Тогда группы беженцев собрались на кордоне для того, чтобы попасть в Польшу. Мигранты решили разделиться на две группы – первая отправилась на контрольно-пропускной пункт, вторая пошла пересекать границу лесами.

Мигранты попытались штурмом попасть в Польшу. При помощи подручных средств – лопат, щипцов и даже бревен – они намеревались сломать ограждение. Однако польские силовики отразили атаку.

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Затем они устроили палаточный лагерь у границ Польши. Варшава фиксировала несколько сотен попыток прорваться через границу.

10 ноября нелегальные мигранты все-таки попали в Польшу. Границу пересекли две группы, одну из них задержали.

А 13 ноября беженцы прорвались в Польшу в районе Старзына. На польской территории незаконно оказались около 50 мигрантов.

Тем временем ,Украина и Запад считают, что миграционный кризис у границ Польши спровоцировал Лукашенко. Они призвали ЕС решить проблему и создать трибунал над Лукашенко.

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