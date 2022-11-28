Миф или реальность: зачем многие люди кладут батарейки в морозилку

Зачем люди кладут батарейки в морозилку / pixabay.com

Уже много лет в сети "гуляет" мнение, что батарейки подзаряжаются на холоде. Якобы если хранить их в холодильнике, то низкая температура замедляет химические процессы внутри аккумулятора.

По разным данным, емкость аккумулятора на холоде в морозилке увеличивается примерно на 5%.

Как хранят батарейки в холодильнике?

Есть разные подходы к хранению аккумуляторных батареек внутри холодильника. Одни советуют положить батарейки в морозилку на полчаса, а потом достать и сразу отправить на непродолжительную зарядку. После этого аккумуляторы должны полежать час, а затем их можно зарядить полностью.

Другой алгоритм описывает 12-часовое нахождение незаряжаемого аккумулятора внутри морозильной камеры в герметичном пакете. После батарейки нужно разморозить до комнатной температуры и полностью зарядить.

Почему класть батарейки в холодильник плохая идея

Дело в том, что производители ничего не пишут про то, насколько комфортно батарейкам в холодильной или морозильной камере. Но и так ясно, что при замораживании и размораживании аккумуляторов со 100% вероятностью произойдет возникновение конденсата.

После этого можно столкнуться с коррозией металла. Может нарушиться и целостность батарейки. Если есть желание рискнуть — ничего опасного для жизни не произойдет.

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