Миф чистой воды: как в СССР раздавали "бесплатные" квартиры

Бесплатными жилые квадраты можно было назвать только условно.

Квартира в СССР / скриншот YouTube

Бытует мнение, что в СССР все было бесплатно: медицина, образование и даже жилье. Но на самом деле в той стране жилось не так радужно, как это может показаться.

Дело в том, что в те времена люди платили довольно много налогов - раскошеливаться приходилось даже за отсутствие детей и за охрану памятников.

"Бесплатные" квартиры

Бесплатными жилые квадраты можно было назвать только условно. Да, квартиры давали и доставались они зачастую госслужащим - врачам, военным, учителям, но жилплощадь по прежнему принадлежала государству. Полученную в "дар" квартиру нельзя было ни продать, ни оставить в наследство.

Также в очереди за желанным домом можно было простоять в очереди на протяжении многих лет. Кроме того, для получения квартиры нужно было оформить кучу документов, включая характеристику с работы.

В очереди по 20 лет, но квартиру так и не получили

Бывало и такое. Получить бесплатное жилье в СССР было равноценным победе в лотерее. Шанс получить жилплощадь увеличивался в зависимости от количества членов семьи - чем больше была семья, тем выше шансы стать на квартирный учет.

Если же вы были обычным работником в СССР, то квартиру вам было не получить вовсе. Таких людей селили по коммуналках. Наибольшие шансы разжиться квартирой были у чиновников, но даже и тут не все так просто. Госслужащий должен был еще заслужить квадратные метры от государства.

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