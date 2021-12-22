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Месяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастье

22 декабря 2021, 20:37

Кому из знаков нужно воздержаться от лишних трат, а кто будет пропадать на работе - расскажет гороскоп Главреда.

Гороскоп на завтра
Гороскоп на январь 2022 / depositphotos.com/

21 декабря Солнце входит в созвездие Козерога и пробудет там до 19 января. Что необходимо сделать в этот период для каждого из знаков зодиака, чтобы привлечь благополучие и заручиться поддержкой фортуны?

О том, кому из знаков посчастливится встретить свою вторую половинку, а кому не избежать ссор, читайте в нашем материале: Любовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетни.

В конце декабря бразды правления в свои руки берет представитель знака стихии Земли – Козерог. Энергия знака спокойная и созидательная, она помогает определиться с целями и перспективами на будущее. Этот период лучше всего подходит для:

  • решения серьезных вопросов;
  • долгосрочного планирования;
  • важных переговоров и подписания контрактов;
  • наведения порядка во всех сферах жизни;
  • карьерного рывка.

Овен

Огненный Овен ничуть не уступает в упрямстве Козерогу и своей настойчивостью упорно прокладывает дорогу к вершинам. Этот период для представителей знака станет временем, когда они продемонстрируют свои сильные стороны и профессиональные навыки. Помните, какими бы ни были ваши успехи, они заслуживают того, чтобы вы их отметили.

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Телец

Этот месяц станет для Тельцов временем, когда они смогут максимально расширить кругозор и узнать много нового. Вы сможете избавиться от застарелых представлений о жизни и откроетесь для перемен. Не исключено, что поездки откроют перед вами заманчивые перспективы.

Близнецы

В периоде правления Козерога Близнецов больше всего будут занимать вопросы отношений. На первый план выходит доверие к партнеру. Самое время обсуждать с возлюбленным важные вопросы. Проводите больше времени вместе, это поможет укрепить отношения.

Рак

Романтичные Раки в сезон Козерога смогут проявить свою чувствительную натуру в полной мере. Вы будете наслаждаться периодом любви и романтики со своей второй половинкой. Свободные Раки всерьез озаботятся вопросами личной жизни – смело отправляйтесь на свидания!

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Лев

Львам пора наводить порядок, как и в шкафах, так и в голове и чувствах. Пришло время правильно расставить приоритеты и определиться с тем, что действительно важно. Доведите до конца дела, которые откладывались в долгий ящик. И серьезно относитесь к вопросам здоровья – если недомогание затянулось, не мешкайте с визитом к врачу.

Дева

Если в течении нескольких месяцев в личной жизни у Дев были одни проблемы из-за негативного влияния Сатурна, то теперь вам необходимо срочно наверстать упущенное. Новые знакомства, легкий флирт и свидания пойдут на пользу вашей самооценке. Возможно, вы задумаетесь о кардинальной смене имиджа, чем привлечете в жизнь больше интересных поклонников.

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Весы

Новогодние праздники для Весов, которые не привыкли проводить много времени в кругу родственников, могут пройти несколько напряженно. Однако звезды предоставляют вам необыкновенные возможности, которые помогут изменить вашу жизнь.

Скорпион

В этом периоде Скорпионов закружит в водовороте рабочих обязанностей. И если в профессиональной деятельности вас ожидает напряженный месяц, то в личной жизни все будет складываться наилучшим образом. Приятные дружеские встречи, интересные знакомства и невероятные приключения. Кое-что их происходящего изменит ваше представление об окружающем мире.

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Стрелец

Профессиональная сфера выходит для Стрельцов на первый план. Вы можете буквально пропадать на работе и брать дополнительные часы, забывая о полноценном отдыхе. Однако вы знаете, что отдохнуть и расслабиться сможете потом, ведь усердный труд принесет свои плоды и отразится на финансовом положении в лучшую сторону. Звезды советуют умерить траты и рациональнее распоряжаться средствами.

Козерог

Несколько месяцев представители земного знака находились под влиянием Сатурна, и вот наконец-то можно вздохнуть спокойно и позволить себе от души повеселиться. Благоприятный период для новых начинаний, интересных знакомств и кардинальных перемен, на которые вы долго не могли решиться. Отношения, которые начнутся в этот период, будут иметь дальнейшие перспективы.

Водолей

Водолеям в сезон Козерога необходимо безжалостно расставаться со всем, что не дает двигаться вперед. Это могут быть, как и ненужные вещи, которые занимают пространство, так и отношения, которые себя изжили. Это непростой шаг, но решившись на него вы привлечете в жизнь позитивные изменения.

Рыбы

В личной жизни Рыб начнутся заметные улучшения. Благоприятный период для общения. У вас получится завязать много знакомств не только приятных, но и полезных. Время под созвездием Козерога может подарить вам судьбоносную встречу с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

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