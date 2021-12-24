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Любовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетни

24 декабря 2021, 11:33

Кто из знаков может вернуться к бывшему, а кто может поссориться в новогоднюю ночь - расскажет гороскоп Главреда.

Любовный гороскоп на неделю
Любовный гороскоп на неделю / depositphotos.com/

В средине недели повышается вероятность ссор и необдуманных решений. Риск расставаний как никогда велик, поэтому нужно держать свои эмоции под контролем, чтобы не наговорить лишнего.

Ранее мы писали, как ретроградная Венера 2021 может отразиться на взаимоотношениях и почему она привлекает в жизнь бывших.

Любовный гороскоп на неделю – Овен

В начале недели Овнам следует избегать возникновения конфликтных ситуаций. Выяснение отношений со своей второй половинкой может закончиться расставанием, поэтому не стоит провоцировать скандалы и подбрасывать дров в огонь. В среду не исключена встреча с бывшим. Возможно, он напомнит о себе. Не самое лучшее время, чтобы принимать важные решения в личных отношениях.

Любовный гороскоп на неделю – Телец

Начало недели будет идеальным временем, которое Тельцы могут посвятить общению со своей второй половинкой, потому что уже в среду ситуация кардинально измениться и найти общий язык будет сложно. Вас может охватить беспокойство за дальнейшую судьбу союза, а ваш партнер будет донимать сценами ревности. На выходных личная жизнь уйдет на второй план, вы деятельны, активны и любознательны.

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Любовный гороскоп на неделю – Близнецы

Перед Новым годом вас с партнером ждет совместная работа. И хоть львиную долю на себя возьмет ваш возлюбленный, вам тоже придется потрудиться. До Нового года вам нужно успеть решить вопрос, который касается только вас двоих. В жизни свободных представителей знака может появиться настойчивый поклонник. Однако не спешите начинать новые отношения, присмотритесь к ухажерам. В новогоднюю ночь рискуете поссориться с партнером.

Любовный гороскоп на неделю – Рак

На этой неделе личная жизнь для Раков выйдет на первый план. Вы можете обнаружить эмоции, которые не ожидали. Уже в начале недели могут произойти резкие изменения в отношениях. В среду о себе напомнит бывший, а в четверг можете выслушать в свой адрес неприятные вещи от партнера. Уже в воскресенье обновляется лунный цикл, и тогда стоит ожидать важных событий в личной жизни.

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Любовный гороскоп на неделю – Лев

Не самая лучшая неделя для начала новых отношений и укрепления уже имеющихся. Ретроградная Венера будет ставить палки в колеса, создавая помехи. Так, что Львам нужно доказать серьезность своих намерений. Поддерживайте партнера во всех начинаниях, которые связанны с подготовкой к празднику.

Любовный гороскоп на неделю – Дева

На этой неделе состоится переход Юпитера в созвездие Рыб. Такое расположение планет для Дев крайне благоприятно, оно сулит укрепление отношений в паре, судьбоносную встречу или социальный успех супруга. Юпитер задержится в Рыбах, поэтому быстрых результатов ожидать не стоит, но надеяться на счастливый исход событий нужно.

Любовный гороскоп на неделю – Весы

Вопросы личных отношений больше всего будут волновать семейных Весов. Вас охватит жажда перемен и новогодние праздники отличный повод, чтобы привнести в семью новые традиции. Не самый лучший период для новых знакомств и начала отношений. Однако не исключено возобновление отношений с бывшей любовью.

Любовный гороскоп на неделю – Скорпион

Начало недели для Скорпионов будет спокойным, а вот среда станет настоящей проверкой отношений на прочность. Маленькая размолвка может перерасти в серьезный конфликт, который может закончиться разрывом. Кто-то из вашего окружения поделится сплетнями о ваших бывших. В целом неделя для свободных Скорпионов обойдется без сюрпризов, если вы будете разборчивы в знакомствах.

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Любовный гороскоп на неделю – Стрелец

Ваше очарование и привлекательность на этой неделе на высоте, а сексуальная энергия магнитом притягивает новых поклонников. На серьезные намерения с их стороны можно и не надеяться, однако быстротечный роман будет страстным и чувственным. Для Стрельцов личные отношения совершенно не на первом плане, вы направляете энергию в профессиональную сферу и на подготовку к праздникам. Стрельцам в отношениях может создать проблемы их резкость и вспыльчивость.

Любовный гороскоп на неделю – Козерог

На этой неделе Козероги могут стать инициаторами кардинальных перемен в личной жизни. Не исключено, что вы охладеете к своему партнеру и начнете больше вспоминать о прошлом. Однако не спешите с решениями, важно разобраться в своих истинных желаниях. Поделитесь наболевшим с близкими друзьями или родными, возможно их совет и поддержка, это то, что вам нужно.

Любовный гороскоп на неделю – Водолей

На этой неделе для Водолеев у которых роман по переписке в интернете может наступить переломный момент. Вы можете почувствовать, что готовы к следующему шагу. Может стать вопрос о дальнейшем будущем этих отношений: продолжать или прекращать. Остальные представители воздушного знака будут больше заняты предновогодней кутерьмой, чем вопросами личного характера.

Любовный гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбы в отношениях проведут этот период с партнером и их общими друзьями – новогодние праздники пройдут в приятной компании. Для свободных Рыб не исключено стремительное развитие романа с кем-то из близкого окружения. Могут напомнить о себе бывшие и, возможно, вы решите дать этим отношениям еще один шанс.

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