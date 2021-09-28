Медики указали на опасное последствие невосприимчивости тела к инсулину / ua.depositphotos.com

Наличие невосприимчивости к инсулину повышает риск развития большого депрессивного расстройства. Соответствующая статья ученых из Нидерландов и США была опубликована в The American Journal of Psychiatry.

Влияние инсулинорезистентности — невосприимчивости тканей к действию инсулина — на риск развития некоторых опасных расстройств психики уже установлена. Однако в основном это было сделано во время одномоментных исследований.

Кроме того, ученые из Амстердамского свободного, Амстердамского, Рокфеллеровского и Стэнфордского университетов сумели изучить данные о здоровье шестисот участников лонгитюдного (долгосрочного) исследования причин и последствий депрессии.

На момент начала наблюдений им в среднем был 41 год и у них не наблюдались признаки депрессии или тревожности. Исследователи измеряли три индикатора инсулинорезистентности — уровни глюкозы в крови при голодании, обхват талии и соотношение в крови триглициридов и липопротеинов высокой плотности ("хорошего холестерина").

Также выяснилось, что умеренное увеличение последнего было связано с повышенным риском новых случаев большого депрессивного расстройства на 89%. Рост обхвата талии на пять сантиметров увеличивал его на 11%, а увеличение уровня глюкозы на 18 миллиграммов — на 37%.

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