Медики указали на опасное последствие невосприимчивости тела к инсулину

Влияние инсулинорезистентности — невосприимчивости тканей к действию инсулина — на риск развития некоторых опасных расстройств, говорят медики, уже установлена.
Наличие невосприимчивости к инсулину повышает риск развития большого депрессивного расстройства. Соответствующая статья ученых из Нидерландов и США была опубликована в The American Journal of Psychiatry.
Влияние инсулинорезистентности — невосприимчивости тканей к действию инсулина — на риск развития некоторых опасных расстройств психики уже установлена. Однако в основном это было сделано во время одномоментных исследований.
Кроме того, ученые из Амстердамского свободного, Амстердамского, Рокфеллеровского и Стэнфордского университетов сумели изучить данные о здоровье шестисот участников лонгитюдного (долгосрочного) исследования причин и последствий депрессии.
На момент начала наблюдений им в среднем был 41 год и у них не наблюдались признаки депрессии или тревожности. Исследователи измеряли три индикатора инсулинорезистентности — уровни глюкозы в крови при голодании, обхват талии и соотношение в крови триглициридов и липопротеинов высокой плотности ("хорошего холестерина").
Также выяснилось, что умеренное увеличение последнего было связано с повышенным риском новых случаев большого депрессивного расстройства на 89%. Рост обхвата талии на пять сантиметров увеличивал его на 11%, а увеличение уровня глюкозы на 18 миллиграммов — на 37%.
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