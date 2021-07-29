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Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета

29 июля 2021, 00:51
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Американские исследователи продолжают и продолжают изучать процесс взаимосвязь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом второго типа.

Диабет
Ученые сделали новое открытие в лечении ожирения и диабета / УНИАН

Американские ученые обнаружили связь между ожирением, жировой болезнью печени и диабетом. Исследование провели сотрудники Университета Аризоны вместе с коллегами из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает специализированное издание Cell Reports.

Исследователи определили, как именно печень взаимодействует с мозгом и влияет на метаболические изменения, наблюдаемые при ожирении и диабете. Авторы считают, что, воздействуя на жир в печени, можно изменить чувствительность к инсулину

Чтобы лучше понять, как печень взаимодействует с мозгом, авторы измерили уровень нейротрансмиттеров, выделяемых лабораторными мышами с ожирением, и обнаружили, что жир в печени увеличивает высвобождение тормозного нейромедиатора гамма-аминомасляной кислоты, или ГАМК.

"ГАМК, которую вырабатывает печень, снижает активность нервов, идущих от печени к мозгу. Таким образом, жирная печень, производя ГАМК, снижает активную работу мозга. Это уменьшение возбуждения ощущается центральной нервной системой, которая изменяет исходящие сигналы, влияющие на гомеостаз глюкозы", — объясняет один из руководителей проекта, доктор Бенджамин Ренквист.

Дополнительные исследования показали, что и у людей с инсулинорезистентностью печень более активно экспрессирует гены, участвующие в производстве и высвобождении ГАМК.

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В ближайшее время, говорит Ренквист, авторы планируют начать клинические испытания, в ходе которых будет изучено использование имеющегося в продаже ингибитора ГАМК-трансаминазы для улучшения чувствительности к инсулину у людей, которые страдают от ожирения.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

печень ожирение сахарный диабет
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