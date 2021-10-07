Медики составили топ-3 самых опасных для сердца продуктов

Топ-3 самых опасных для сердца продуктов / УНИАН

Правильное питание позволяет снизить вероятность развития сердечных заболеваний, приводит в норму кровяное давление, а также благоприятно влияет на уровень жиров-триглецеридов в крови. Кардиологи, опрошенные специализированным порталом My Health Reads, составили список продуктов, которые способны нанести ощутимый удар по сердечно-сосудистой системы.

Обработанные мясные изделия

По мнению экспертов, консервированные и копченные деликатесы даже с пониженным содержанием жира очень вредны, поскольку в их состав входит нитрат натрия, который способствует развитию атеросклероза сосудов сердца. Жареная курица, сосиски из хот-догов и другие мясные закуски тоже насыщенны жирами, которые влияют на развитие болезней сердца.

Соусы

Кетчуп, а также другие магазинные соусы содержат чрезвычайно высокий уровень сахара и того же натрия, что впоследствии может сказаться на состоянии сердца. Содержание натрия в таких соусах настолько велико, что резкий отказ от них очень положительной повлияет на работу сердечно-сосудистой системы.

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Пищевая соль

70% от общего количества получаемого человеком натрия приходится на блюда из ресторанов или готовые продукты из магазинов. 15% натрия содержатся в различных ингредиентах. Остальные 15% поступают исключительно из соли, чрезмерное употребление которой негативно влияет на сердце.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

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