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Ученые рассказали, полезны ли молочные продукты для сердца

25 сентября 2021, 03:27
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Исследователи оценили потребление молочных жиров среди 4150 шведов в возрасте 60 лет, измерив уровень определенной жирной кислоты в крови пациентов.

Молоко
Ученые рассказали, полезны ли молочные продукты для сердца / ua.depositphotos.com

Если человек регулярно употребляет молочные продукты, то тем самым предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщается в журнале PLoS Medicine.

Как говорят ученые Института глобального здравоохранения имени Джорджа Вашингтона, Школы общественного здравоохранения Хопкинса и Уппсальского университета (Швеция). При этом повышенное потребление молочных жиров не связано с повышенным риском смерти.

Исследователи оценили потребление молочных жиров среди 4150 шведов в возрасте 60 лет, измерив уровень определенной жирной кислоты в крови пациентов. За испытуемыми наблюдали в течение 16 лет, чтобы определить частоту сердечных приступов, инсультов и других серьезных нарушений кровообращения. После статистической корректировки таких факторов, как возраст, доход, образ жизни, пищевые привычки и другие заболевания, оказалось, что высокий уровень потребления молочных продуктов был связан с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Полученные результаты противоречат диетическим рекомендациям, согласно которым лучше выбирать обезжиренные молочные продукты. 17 других исследований с участием почти 43 тысяч человек из США, Дании и Великобритании подтвердили данные о пользе и безопасности молочных жиров для сердца.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что хорошей комбинацией продуктов для повышения иммунитета организма является смесь лимона и имбиря.

До того медики утверждали, что рыба лосось – потенциальный рассадник китайского коронавируса COVID-19. Инфекция в ее мясе может быть жизнеспособной более восьми дней

viber
здоровье молоко
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