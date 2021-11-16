Медики рассказали об опасной болезни, которую легко спутать с COVID-19 /Reuters

Болезнь мононуклеоз, который вызывает вирусом Эпштейна-Барра, имеет симптомы, схожие как с сезонными инфекциями, так и с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает портал Sabah.

По данным ученых, основное отличие мононуклеоза от других инфекций — увеличение лимфатических узлов. Кроме того, распространены такие симптомы, как отек миндалин и поражения печени и селезенки. Основной источник распространения вируса Эпштейна-Барра от человека к человеку — жидкости организма, особенно слюна. Также подхватить возбудитель можно при переливании зараженной крови или трансплантации зараженного органа.

Как сообщают ученые, болезнь развивается достаточно медленно, с такими симптомами ‒ жар, боль в горле, ломота, головная боль, слабость, сыпь и лимфатический отек. Причем они могут проявиться через четыре-шесть недель после инфицирования.

"На фоне распространения COVID-19 диагностировать мононуклеоз непросто. Отличие можно понять по увеличению лимфатических узлов, миндалин, печени и селезенки", — говорится в материале.

Читайте такжеЛечение коронавируса: врач рассказал, как и за сколько времени можно побороть болезнь

Напомним, ранее известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский выражалась убежденность – с проблемой заболевания коронавирусом COVID-19 рано или поздно столкнется каждый житель Украины и что прививки нужно делать всем.