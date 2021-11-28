Новый штамм коронавируса Омикрон шагает по Европе: в ЕС опубликовали рекомендации

Этот штамм может быть более опасным, чем предыдущие.
Из-за появления нового штамма коронавируса Омикрон, который более устойчив к вакцинам, странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей.
Об этом накануне сообщили в пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Европейцы пока разработали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, должны сдержать распространение более опасного штамма.
Эксперты рекомендуют:
- избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения;
- расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;
- странам Евросоюза рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).
Это потенциально может снизить передачу вируса среди населения и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.
Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон
Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.
В настоящее время продолжаются исследования данного штамма, однако ученые предполагают, что из-за такого количества мутаций данная разновидность коронавируса может оказаться значительнее заразнее.
В субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".
Тем временем в Pfizer заявили, что готовы сделать вакцину от нового коронавируса за 100 дней.
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