Новый штамм коронавируса Омикрон шагает по Европе: в ЕС опубликовали рекомендации

Новый штамм коронавируса захватывает все новые страны / Фото Reuters

Из-за появления нового штамма коронавируса Омикрон, который более устойчив к вакцинам, странам Евросоюза рекомендуется рассмотреть возможность ревакцинации лиц от 40 лет, чтобы защитить наиболее уязвимые категории людей.

Об этом накануне сообщили в пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Европейцы пока разработали несколько рекомендаций, которые, по их мнению, должны сдержать распространение более опасного штамма.

Эксперты рекомендуют:

избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения;

расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;

странам Евросоюза рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).

Это потенциально может снизить передачу вируса среди населения и предотвратить дополнительную госпитализацию и летальные случаи среди больных.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Первые сообщения о заражениях новой мутацией коронавируса появились 23 ноября в Южной Африке. Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге, а также у путешественников, прибывших в Израиль, Бельгию, Германию, Италию и Великобританию.

В настоящее время продолжаются исследования данного штамма, однако ученые предполагают, что из-за такого количества мутаций данная разновидность коронавируса может оказаться значительнее заразнее.

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В субботу, 27 ноября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное совещание, в рамках которого оценила новый вариант коронавируса. Эксперты назвали его "вызывающим беспокойство" из-за того, что этот штамм, вероятно, легче передается, чем Дельта. ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 под названием "Омикрон".

Тем временем в Pfizer заявили, что готовы сделать вакцину от нового коронавируса за 100 дней.

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