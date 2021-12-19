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Медики и ученые назвали пять привычек, которые ускоряют старение

19 декабря 2021, 00:05
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Специалисты утверждают, что стареть можно гораздо медленее.

Старение
Старение можно предотвратить / ua.depositphotos.com

Неправильный образ жизни приводит к преждевременному старению.

Издание Eat This, Not That! собрало пять пагубных привычек, которые влияют на этот процесс и способствуют преждевременному угасанию функций организма.

В частности, кардиологи из США утверждают, что обилие в просмотре телевизора нарушает когнитивные способность. А именно - у людей среднего возраста, которые много времени сидят перед экраном, снижается объем "серого вещества".

Неврологи из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете видит проблему в малоподвижном образе жизни. Что подтверждают и исследования, опубликованные в JAMA и Archives Journals, где говорится о том, что сидячий образ жизни увеличивает риск заболеваний и преждевременной смерти. Кроме того, он также ускоряет процесс старения.

Еще одна негативная привычка человека, ускоряющая старение - нерегулярный сон. В научном журнале Sleep были опубликованы результаты исследования, которые показали, что взрослые люди среднего возраста, которые регулярно спят более или менее 6-8 часов. И именно у них ускоренное снижение когнитивных функций, что приравнивается 4-7 годам старения.

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Ускорить процесс старения может и длительное воздействие синего света, излучаемого компьютерами, смартфонами и другими гаджетами.

Этот свет гаджетов может повредить клетки мозга и глаза.

И, конечно же, старение ускоряет стресс. Особенно хронический. Ученые утверждают, что длительный стресс заставляет биологические часы двигаться быстрее. Причем, это первостепенное, на что следует обратить внимание.

Ранее сообщалось, что есть фермент, который играет ключевую роль в улучшении здоровья и продлении жизни при помощи упражнений.

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