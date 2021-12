Медики и ученые назвали пять привычек, которые ускоряют старение

Старение можно предотвратить / ua.depositphotos.com

Неправильный образ жизни приводит к преждевременному старению.

Издание Eat This, Not That! собрало пять пагубных привычек, которые влияют на этот процесс и способствуют преждевременному угасанию функций организма.

В частности, кардиологи из США утверждают, что обилие в просмотре телевизора нарушает когнитивные способность. А именно - у людей среднего возраста, которые много времени сидят перед экраном, снижается объем "серого вещества".

Неврологи из Медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете видит проблему в малоподвижном образе жизни. Что подтверждают и исследования, опубликованные в JAMA и Archives Journals, где говорится о том, что сидячий образ жизни увеличивает риск заболеваний и преждевременной смерти. Кроме того, он также ускоряет процесс старения.

Еще одна негативная привычка человека, ускоряющая старение - нерегулярный сон. В научном журнале Sleep были опубликованы результаты исследования, которые показали, что взрослые люди среднего возраста, которые регулярно спят более или менее 6-8 часов. И именно у них ускоренное снижение когнитивных функций, что приравнивается 4-7 годам старения.

Ускорить процесс старения может и длительное воздействие синего света, излучаемого компьютерами, смартфонами и другими гаджетами.

Этот свет гаджетов может повредить клетки мозга и глаза.

И, конечно же, старение ускоряет стресс. Особенно хронический. Ученые утверждают, что длительный стресс заставляет биологические часы двигаться быстрее. Причем, это первостепенное, на что следует обратить внимание.

