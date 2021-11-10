Медик рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория/ ua.depositphotos.com

Регулярное употребление цикория может помочь снизить уровень сахара в крови, а также улучшить состояние кишечника. Об этом заявила в комментарии РИА Новости известный врач-диетолог Ирина Рыль.

"Польза цикория несомненна. Он содержит в достаточном количестве витамины А, Е, В1, В2, В3, С, РР, а также калий и магний. В его составе есть большое количество инулина, который очень полезен для кишечной микрофлоры. Регулярное употребление напитка может помочь снизить сахар в крови и улучшить обмен веществ. Листья и стебли этого растения можно использовать и в салатах", — отметила она.

Также Рыль отметила, что не стоит применять цикорий одновременно с антибиотиком (может снизить его эффективность). Кроме этого, противопоказанием для регулярного употребления цикория являются заболевания вен.

Читайте такжеУченые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив итальянских и японских ученых составил топ-3 суперпродуктов, которые значительным образом улучшали работу головного мозга.

До того ученые объяснили, чем полезен шоколад для здоровья сердца и мозга. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала, какие продукты улучшают память.