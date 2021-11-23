Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара / УНИАН

Отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, а полезный эффект такого шага быстро проявится. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный эндокринолог Татьяна Бочарова.

Специалист подчеркнула, что многие люди системно в избытке употребляет сахар, что приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.

"Глюкозу и хорошее настроение можно получать и без сахара: из круп, фруктов и овощей — натуральных, а не консервированных. Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра. На самом деле, главное - если вы хотите отказаться от сахара, - заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю. Вы увидите первые результаты, и они могут стать стимулом для того, чтобы вы продолжили питаться по-новому", - говорит она.

По словам Бочаровой, уже через дня после отказа от сахара улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон. В течение недели явно улучшится состояние кожи, могут исчезнуть проблемы со сном, если таковые имеются. Эти процессы будут развиваться и в следующие дни, так что месяц без сахара точно уберет лишние килограммы, улучшит гормональный фон и иммунитет.

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