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Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара

23 ноября 2021, 04:52
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По словам медика, сразу через дня после отказа от сахара улучшатся пищеварение и работа кишечника. И у таких людей стабилизируется эмоциональный фон.

Сахар
Медик пояснила, к чему приводит тело полный отказ от сахара / УНИАН

Отказаться от сахара сложно лишь по психологическим причинам, а полезный эффект такого шага быстро проявится. Об этом в комментарии РИА Новости заявила известный эндокринолог Татьяна Бочарова.

Специалист подчеркнула, что многие люди системно в избытке употребляет сахар, что приводит к проблемам со здоровьем и фигурой.

"Глюкозу и хорошее настроение можно получать и без сахара: из круп, фруктов и овощей — натуральных, а не консервированных. Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра. На самом деле, главное - если вы хотите отказаться от сахара, - заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю. Вы увидите первые результаты, и они могут стать стимулом для того, чтобы вы продолжили питаться по-новому", - говорит она.

По словам Бочаровой, уже через дня после отказа от сахара улучшатся пищеварение и работа кишечника, стабилизируется эмоциональный фон. В течение недели явно улучшится состояние кожи, могут исчезнуть проблемы со сном, если таковые имеются. Эти процессы будут развиваться и в следующие дни, так что месяц без сахара точно уберет лишние килограммы, улучшит гормональный фон и иммунитет.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.

viber
здоровье сахар
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