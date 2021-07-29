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Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара

29 июля 2021, 03:57

Иные эксперты говорят, что сахар в больших и неограниченных количествах способен даже вызвать химическую зависимость. Но так ли это на самом деле?

Сахар
Топ-3 полезностей для здоровья, наступающих после отказа от сахара / УНИАН

Если радикально сократить количество потребляемых сладостей (заменив их фруктами) и прекратить добавлять сахар в чай и кофе, то человек однозначно станет здоровее. Об этом сообщает портал Health Psychology.

Если человек перестанет есть сахар:

№1. Станет более энергичными. Сахар делает все для того, чтобы человек чувствовал себя хронически усталым. Он блокирует способность вашего организма сохранять запасы энергии. Как только он переваривается — а это происходит всего через час — вы снова начинаете клевать носом. И вам снова нужно съесть или выпить что-то сладенькое. Получается замкнутый круг. Разорвать цепи которого можно только за счет радикального сокращения потребления сахара.

№2. Вес стабилизируется. Сахар заставляет человека есть больше сахара. Иные эксперты говорят, что он способен даже вызвать химическую зависимость. Большинство обработанных продуктов содержат тонны соли и сахара. И человеческое тело вместе с ними постоянно потребляет "лишние калории".

№3. Кишечник будет лучше справляться со своей работой. Если бы ваши внутренние органы могли разговаривать с вами, то они попросили бы вас есть меньше обработанных сладких продуктов.Довольно часто сладкоежки ходят в туалет чаще других. Это неслучайно, говорят эксперты, кишечник перерабатывает сахар в первую очередь. И если его в пище было слишком много, то он просто не успевает перерабатывать все остальное до тех пор, пока оно не попадает в толстую кишку.

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Напомним, ранее китайские ученые доказали новую связь диабета и коронавируса, а американские исследователи нашли новый признак распространенного типа диабета

Кардиолог Александр Мясников заявил - когда у человека есть склонность к диабету либо уже наблюдается преддиабетное состояние, то помочь организму может употребление трех напитков.

здоровье сахар
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