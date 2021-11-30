Медик назвал четыре фактора, необходимых для здоровой работы организма

Медик назвал четыре фактора, необходимые для здоровой работы организма / Pixabay

Есть как минимум четыре главных компонента, необходимых человеку для здоровой работы организма. Об этом заявил медик и профессор кафедры хирургии Венского медицинского университета Игорь Хук на собственном сайте.

По его словам, такими компонентами являются витамины D3, K2, кальций и комбинация аминокислот L-аргинин + L-цитруллин.

Кроме того, медик сравнил их с четырьмя колесами у автомобиля с высокими характеристиками, каждое из которых должно работать согласованно с другими тремя, чтобы они заботились о двигателе, роль которого в нем выполняет оксид азота.

"Представьте, что наше тело — это "Тесла", а двигатель — оксид азота. Мы принимаем оксид азота как должное, поскольку это наше тело, но нам нужно заряжать его, пополнять его и заботиться о нем. Мы не можем принимать оксид азота в качестве отдельной добавки, поскольку это газ, но мы можем настроить четыре колеса, чтобы они заботились о двигателе", — пояснил врач.

Хук подчеркнул − крайне важно поддерживать необходимый уровень оксида азота. Ведь именно без этого элемента, а не без кислорода (как считалось ранее), сердечная мышца мгновенно прекращает качать кровь. При этом уровень оксида азота снижается в результате физической, а также умственной активности, которой в наши дни стало гораздо больше в связи с развитием цифровых технологий.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что известный медик-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский предостерег украинцев от крайне частого употребления комплексных витаминов в таблетках взрослыми и детьми.

Комаровский, в частности, отметил, что если человек полноценно и разнообразно питается, то таблетки ему не нужны. Так полагают в ВОЗ, делая исключение для витамина D, поскольку солнце — источник этого витамина — вредно действует на кожу.