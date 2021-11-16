Медицинские мифы: врач рассказал, можно ли пить молоко во время простуды

Действительно ли молоко провоцирует насморк / фото: gnpcompany.ru

Нос заложен, глаза слезятся, голова разваливается… В таком состоянии вам вряд ли хочется есть. Но если вы все же испытываете чувство голода, то существует масса предубеждений насчет того, что есть можно, а чего нельзя.

Большинство из нас часто слышали утверждение, что молочные продукты якобы увеличивают выделение слизи в организме. На самом деле – это миф, утверждает оториноларинголог под ником doctor_stasya. Собрали факты, которые помогут вам избежать ошибок при лечении насморка.

Врач рассказала, что часто родители исключают молоко из детского рациона во время заболевания дыхательных путей: от астмы до ринита. Чтобы, по их мнению, не продуцировать дополнительную слизь.

Откуда пошел миф

Скорее всего, миф берет свое начало из индуизма, а точнее – из Вед, которые не могут считаться источником доказательной информации. Вопросов множество: насколько корректно был сделан перевод с санскрита, правильно ли мы трактуем влияние молока и вообще – сколько лет этим данным. Однако то, что вызывает скептичность у одних, становится источником альтернативной медицины для других. Аюрведа, которая основана на этом писании, активно процветает и продолжает насаждать множество похожих мифов.

Что показали исследования

Тем временем наука доказала, что молоко не повышает продукцию слизи или мокроты. Был проведен не один десяток качественных исследований, в которых изучалось изменение количества слизи при употреблении молока и плацебо – разницы не было обнаружено.

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Единственное изменение, которое обнаружили ученые, – густота слизи. Это связано с особенностями состава молока (жировые мицеллы имеют свойство оседать на слизистых, создавая субъектное ощущение "густоты"/"кома", но оно быстро проходит).

Итак:

наличие/отсутствие этого продукта в рационе не влияет на причины слизи;

молочные продукты являются важным источником кальция, поэтому убирая их из рациона, все равно нужно перейти на продукты, компенсирующие содержание элемента в рационе.

А относительно насморка – следует искать и лечить причину слизистой, а не заниматься странными ограничительными мероприятиями.

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