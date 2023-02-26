Массовые удары, большие потери и захват городов: идет решающий месяц для Украины - гороскоп на март

В марте Украину может ждать несколько решающих ситуаций, но оккупанты хотят устроить новые удары.

Гороскоп для Украины на март / Офис президента, Генштаб

Война в Украине будет продолжаться весь март 2023 года. Как отмечает астролог Яна Тимощук, оккупанты хотят устроить новую атаку на Украину.

По ее словам, говорить о завершении войны рано, ведь в марте не будут подписаны никакие документы.

"В марте мы остаемся в конфликте, и в состоянии войны. Договоренностей никаких не будет. Подписания соглашений не будет. Может создаться ситуация, где мы пытаемся достучаться до партнеров, но стучим в закрытые двери", - говорит астролог, передает Главред.

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Тимощук отмечает, что в марте будет большая помощь для Украины.

"В марте выпадает карта "Богатства" и "Изобилия". В целом это финансовая поддержка Украины, оружие. Мы будем иметь перестановки у власти, разоблачения", - добавила она.

Кто такая Яна Тимощук Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

При этом астролог отмечает, что долгожданных самолетов для ВСУ пока не дадут.

"Пака я не вижу этого. Вижу что все происходит на земле. Самолетов пока не дадут", - говорит она.

Пекло в марте для Украины

По словам астролога, март может стать победоносным в плане наступления и принятия решений.

"Будет в этом месяце очень горячо. Будет много потерь с двух сторон. Есть опасность воды и очень сильная. Российская Федерация будет стараться наступать, но это не получиться, хотя средств кинут много. Будет не один сильный удар. Могут быть какие-то населенные пункты захвачены агрессором", - добавила она.

Ракетные удары в марте

"Удары будут, но не всегда. И опять выпадают карты "Воды"", - говорит она.

Оккупация городов

"Оккупанты будут пытаться оккупировать новые территории. Они постоянно хотят сотрудничать с людьми. Карты показывают, что направление их (России - ред.) энергии идет на другие страны", - сказала астролог.

Гороскоп для городов Украины на март

Оккупанты на Харьковском направлении могут активизировать, но у них ничего не выйдет.

В Сумской области на границе будет какая-то поворотная ситуация, но не стоит сильно переживать.

В Одесской области энергия "Дьявола". Астролог говорит, что "будет три каких-то прилета".

В Херсоне может произойти что-то неприятное. Они активизируются в плане Херсона. Яна Тимощук прогнозирует, что "будут потери среди людей. Будьте осторожны. Они хотят, видимо, вернуться туда".

В Полтаве будут массированные удары в марте, говорит Тимощук.

В Днепре идет жесткая борьба, могут быть "прилеты". Астролог отмечает, что идет новая энергия по Днепру.

В Запорожье идет опасность, катастрофы. Удары будут, но основной план у них впереди, сказала Тимощук.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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