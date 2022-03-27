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"Мания преследования и психические расстройства": маг спрогнозировал смерть Путина

27 марта 2022, 16:41

Он может потерять власть и доживать дни в своем кабинете, считая каждого предателем.

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Что ждет Путина - прогноз мага на 2022 год / depositphotos.com/

Участник Битвы экстрасенсов, маг Александр Кантонистов рассказал, что российскую элиту ожидают серьезные репрессии, а президент Путин совершит несколько серьезных промахов, из-за которых потеряет контроль над РФ.

Маг отмечает, что самый пиковый период для президента России наступит в начале июня. Об этом сообщают Факты ICTV.

Кантонистов считает, что опасаясь за свою жизнь, Путин начнет проводить чистки с конца марта до 6 апреля. В этот период всех несогласных с диктаторским режимом будут отлавливать и надолго сажать в тюрьму. Жесткие репрессии граждан будут продолжаться до июня.

"Почистят" также и верхушку власти. Военные чины и люди, занимающие высокие должности могут пропадать без вести. И такое положение вещей отразится на настроениях российской элиты не в лучшую сторону.

Маг отмечает, что июня станет переломным месяцем для России. Именно тогда повышается вероятность свержения власти Путина. Скорее это будет в результате бунта элит, которым все больше закручивали гайки.

В этот момент существует реальная угроза физического устранения Путина. Его также могут отравить.

Не исключено, что у диктатора может обостриться мания преследования и психические расстройства. Он будет считать предателями даже людей из своего ближайшего окружения и дистанцируется от них и подвергнуть еще большим репрессиям. Нестабильное психическое состояние Путина в конце концов приведет к серьезным просчетам и ошибкам, которые еще больше ему навредят. Бунт элит начнет принимать большие масштабы и потеря контроля над государством станет весьма реальной.

Месяц, когда умрет Путин, Кантонистов называет примерный. Он отмечает, что пик жизни президента РФ приходится на август-сентябрь 2022 года. Именно тогда и повышается вероятность смертельного исхода.

Даже если Путин и переживет это время, 2022 год станет для него роковым – санкции, мировая изоляция и развязанная война в Украине сделают страну изгоем, с убитой экономикой, а российский народ – нищими.

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