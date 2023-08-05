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Макияж для женщин 50+: пошаговое нанесение косметики для омоложения лица

Ангелина Подвысоцкая
5 августа 2023, 12:43 обновлено 5 августа, 12:43
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Как правильно делать макияж, чтобы лицо стало свежим. Все важные секреты и советы.
макияж
макияж / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

С возрастом наше лицо становится другим и требует совсем другого подхода в макияже. За 50 лет кожа сильно меняется. В зрелом возрасте кожа в разы сильнее теряет влагу. Именно из-за того, что кожа недостаточно увлажнена, появляются морщины и становятся все более заметны, ведь кожа теряет свою эластичность.

Однако с помощью макияжа можно это немного исправить. Косметика способна скрыть возрастные изменения и сделать лицо более свежим и молодым. Главное помнить о важных правилах и знать, как правильно делать макияж.

Как правильно наносить макияж после 50 лет:

1. Увлажняющий крем. В первую очередь макияж нужно начинать с увлажнения кожи специальным кремом. Отличным вариантом станет тот, в составе которого есть гиалуроновая кислота. Увлажняющее средство нужно наносить сначала по краям лица, потом на щеки и на оставшуюся часть лица.

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2. Увлажнение губ. Не секрет, что у женщин 50+ часто сухие губы, могут быть даже трещинки. Чтобы улучшить состояние губ и сделать макияж красивым, после увлажняющего крема нужно нанести питательное масло для губ. Они будут выглядеть очень ухожено.

3. Основа под макияж и тональный крем. Нужно нанести специальный крем-основу под макияж. Лишь после него нужно наносить тональный крем на лицо. Главное правильно подобрать оттенок, чтобы он идеально подошел именно под ваш тон кожи. Также не нужно накладывать "тонны штукатурки", используйте всего немного, чтобы кожа сияла и не выглядела перенагруженой макияжем.

4. Консилер. После нанесения тонального крема нужно нанести консилер. Это средство помогает сделать более незаметными морщины вокруг глаз, синяки под глазами и делают взгляд более выразительным. Его всего немного нужно нанести на зону по краям глаз, на внутренний уголок глаза, на веки.

5. Бронзовая основа, румяна и хайлайтер. Все эти средства делают черты лица более выразительными. Сперва нужно наносить бронзовую основу. Лучше выбрать более теплый тон. Наносить ее стоит на щеки в районе скул, а также на верхнюю часть лба. Румяна стоит нанести на щеки, можно немного добавить на переносицу. Хайлайтером стоит добавить блеска всего чуть-чуть на щеки, переносицу и лоб. Он поднимает визуально лицо и делает его свежее.

6. Брови. Для начала стоит зарисовать пустоты. Для этого вам понадобится специальный карандаш для бровей. Ими нужно легонько рисовать, повторяя рост волос. После него нужно использовать фиксатор для бровей. Он придаст немного больше формы и сделает брови выразительными.

7. Макияж глаз. Подойдет этот макияж для нависшего века и не только. Изначально более глубоким оттенком теней стоит обработать зону складки, тени нужно хорошо растушевать. Очень тонким оттенком нужно прорисовать зону межреснички. После этого нужно заполнить нежным оттенком основную зону века. Пудровыми тенями нужно снова обработать зону складки, тогда макияж будет выглядеть более аккуратным. Достаточно темным оттенком нужно немного сделать акцент на зоне под нижними ресницами. Лишь после этого можно наносить тушь на верхние ресницы. Нижние пока не стоит трогать.

8. Пудра. Теперь макияж стоит зафиксировать пудрой. Главное не переборщить, чтобы лицо не выглядело фарфоровым. Перед нанесением пудры нужно проверить не скатался ли тональный крем. После пудры можно нанести тушь на нижние ресницы.

9. Губы. Теперь на увлажненных губах стоит нарисовать контур карандашом для губ. Лишь после этого нужно использовать помаду.

Если вы хотите узнать, какой оттенок подойдет вам, то предлагаем вам прочитать материал: Какая помада подходит после 40: названо 2 оттенка, которые омолаживают.

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